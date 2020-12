Koop deze Volvo van Blik op de Weg - Autoblog.nl

De Volvo S60 van Blik op de Weg staat gewoon te koop. Voor een schijntje!

Heb je dat ook als je op de snelweg rijdt? Dat je in de buurt van Groningen bent en denkt: bwoah, hier kunnen we wel iets harder dan 100 km/u. Overzichtelijk, weinig verkeer en 100 km/u is véél te langzaam. Het enige waar je op moet letten zijn de flitspalen en de surveillanceauto’s van de KLPD.

Want voor je weet, sta je op de camera bij Blik op de Weg. Met een licht ironische ondertoon publiceert Leo de Haas jouw rijgedrag en jouw tekortkomingen in enkele minuten.

In tegenstelling tot de immer geagiteerde krullenbol van SBS, kon je niet boos worden op Meneer de Haas. Iedereen wist dat dit kon gebeuren en toch overkomt het ook jou. Hoe dat komt? De keuze van de surveillanceauto. Die zijn erg snel en onopvallend. Goed nieuws: er staat er eentje te koop!

Het betreft een heuse Volvo S60 T5 Sports Edition. Uiteraard is de auto donkergrijs van kleur, zodat ‘ie lekker mengde met de rest van het Nederlandse wagenpark. Maar onopvallend is niet sloom, want het is een heuse T5. Dat betekent dus zo’n machtig roffelende vijfcilinder dat bedoeld of onbedoeld de ware soundtrack was van Blik op de Weg. De zachtzalvende stem van Leo de Haas met het timbre van zo’n vijfcilinder turbomotor zijn de geluiden waarmee Nederlandse petrolheads groot zijn geworden. En de onverbeterlijke Groningse accenten van de Snor in kwestie, uiteraard.

De motor van de Zweedse youngtimer is goed voor 250 pk en 350 Nm. Daarmee kun je in 6,8 seconden naar de 100 km/u sprinten, mits je de vijfbak (met optionele Spaceball!) goed bedient. Maar de kracht van deze auto’s waren de tussensprints, van 100 km/u naar de snelheid die jij als overtreder reed had de T5 in no time gedaan. De topsnelheid was begrensd op 250 km/u. Aanzienlijk sneller dus dan deze Blik op de weg Volvo die een paar jaar geleden te koop stond.

Flink goedkoper ook. Interesse? De Volvo S60 van Blik op de Weg staat hier te koop. De prijs bedraagt 3.300 euro. Een schappelijk bedrag voor een 16 jaar jonge Volvo met slechts 261.000 km op de klok.

Met dank aan Onno voor de tip!