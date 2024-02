Toyota maakt auto speciaal voor mensen met overgewicht

Nee, we maken geen grap. We zouden niet durven om grappen te maken over dit onderwerp.

We weten niet wat er opeens aan de hand is met vierdeurs cabrio’s, maar we krijgen er drie te zien in een week tijd. Volkswagen kwam met de Virtus Cabrio en Toyota is ook flink aan het zagen geweest. Zij komen nu met twee vierdeurs cabrio’s op de proppen.

Een van deze twee is de Toyota Crown Convertible. De Crown is tegenwoordig niet één model, maar een hele modellenfamilie. Deze cabrio is gebaseerd op de Crown Crossover. Daarbij hebben ze echter de carrosserie grotendeels intact gehouden, met als resultaat een vierdeurs cabrio.

Dat is nog niet alles. De nieuwe Century SUV (de Cullinan-lookalike van Toyota) heeft eenzelfde behandeling gekregen. Ook deze auto is van zijn dak ontdaan, zonder de auto verder in te korten. Deze auto komt niet helemaal uit de lucht vallen, want Toyota had al een teaser laten zien bij de onthulling van de Century SUV.

De vraag is natuurlijk: waarom?! Het zal je verbazen maar deze auto’s zijn speciaal gemaakt voor mensen met overgewicht. Sumoworstelaars om precies te zijn. Dat lijkt niet zo handig, want als er één type auto niet stevig is, dan is het wel een vierdeurs cabrio.

Gelukkig zal er niet al te veel van de auto’s gevraagd worden. Zoals de Volkswagen Virtus Cabrio alleen bedoeld was om de president rond te rijden in de fabriek, zijn deze auto’s alleen bedoeld voor een parade met sumoworstelaars. Gedurende de parade moeten de auto’s het gewicht wel kunnen houden.

Het lijkt niet aannemelijk dat Toyota meer van plan is met deze auto’s, dus we gaan er even vanuit dat het one-offs blijven. Waarschijnlijk zullen de auto’s ergens in een museum te bewonderen zijn of in de catacomben van Toyota verdwijnen.