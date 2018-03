Bentley Bentayga Plug-in Hybrid in vol ornaat te zien

Boem, bats, daar 'eijum toevallig.

Bentley staat al maanden te springen om de volgende stap in de automobiele wereld te zetten. De geruchten gingen al rond dat de Britse autofabrikant bezig was met nieuwe varianten van de Bentayga, maar pas begin dit jaar kregen we concreet te horen wat dit inhield. De Britten zouden hun luxe-SUV voorzien van een hybride aandrijflijn.

Diezelfde auto mochten we echter pas in Genève bekijken. Blijkbaar was het verfijnde hout te kostbaar om op af te kloppen, want één dag voor de start van het Autosalon lekt hij het internet op. Die stagiaires hebben maar een verrotte paar dagen achter de rug.

Veel nieuws krijgen we er jammer genoeg niet bij. Niet dat dat nu het verschil zou maken, want de geruchten over de aandrijflijn lagen alweer even op straat. In een eerder artikel vertelden we dat de stekker-Bentayga hoogstwaarschijnlijk dezelfde aandrijflijn krijgt als de Porsche Panamera E-Hybrid. Oftewel, een gecombineerd vermogen van 462 pk uit een 2,9-liter V6 en een elektromotor, die op zichzelf goed is voor 136 pk. Het kan natuurlijk ietwat afwijken, maar de kans is groot dat het vermogen in die buurt te vinden zal zijn.

De plug-in hybride Bentayga wordt op het gebied van elektrisch rijden de ijsbreker voor de Britten. Bentley vertelde eerder dat het voor elk van haar modellen een plug-in hybride variant wil maken.

