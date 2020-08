Stand na GP Engeland 2 en zes dingen die opvielen

De GP van Engeland 2 was eindelijk weer een enerverend weekend!

Deze zege zagen we niet aankomen. Zelfs bij de start leek het erop dat Mercedes weer ouderwets zouden gaan zegevieren. Maar na een paar ronden bleek dat Red Bull aanzienlijk minder last had van snel slijtende banden, in tegenstelling tot Mercedes.

Het zorgde ervoor dat een weekend alsnog toch de moeite waard bleek in dit warme weer. Gelukkig heeft de redactie de afgelopen dagen nog wel alles gevolgd. Dit zijn zes dingen die ons opvielen:

Albon stelt weer eens deels teleur

Alex Albon is een bijzonder geval. Hij heeft in de opstartklasses veel mooie dingen laten zien. Ook in de Red Bull heeft hij een paar keer een mooie move gemaakt. Het probleem is alleen: het is niet voldoende. Of het aan Albon ligt, weten we niet. Wellicht dat de ‘Max Factor’ enorm mee speelt. Dat Red Bull nauwelijks sneller is dan Renault, McLaren en Racing Point, maar Verstappen het verschil maakt. Meer dan eens weet hij op zaterdag teleur te stellen, om vervolgens op zondag een heel deugdelijke inhaalrace te rijden. Het is een leercruve die past bij de ervaring van de coureur, maar niet bij een topteam.

Pierre Gasly maakt weer aanspraak bij Red Bull?

We komen er zo nog even op terug, maar Pierre Gasly is bezig aan een interessante opmars. Qua snelheid kwam de Fransman nooit tekort. Het was met name het mentale aspect waarbij het fout ging bij Red Bull. In de tussentijd is Gasly enorm vertrouwen aan het tanken. Hij heeft zijn teammaat in de tas en weet zich ondanks de ietwat trage Alpha Tauri toch in de kijker te rijden.

Nico Hulkenberg geef zijn visitekaartje af

Uiteraard gunde iedereen Hülkenberg een plekje op het podium. Met een do-or-die actie naar rode banden probeerden ze het in elk geval wel. Het is in elk geval duidelijk dat The Hulk een betere coureur is dan veel rijders die de rest van dit seizoen wél een zitje hebben. Nu is het even afwachten of er teams zijn die een relaxte PR-droom kunnen gebruiken die constant scoort.

Mercedes is geschiedenis aan het schrijven

Mercedes had enorme problemen met hun banden. Bottas verdedigt al was hij een zoutzak. Hamilton zat er niet lekker in. Maar toch: Mercedes domineert nog altijd de kwalificaties en pakken gewoon de tweede plaats, derde plaats en het bonuspunt voor de snelste ronde. Als dit de slechte dagen zijn voor Mercedes, dan weet je dat het kampioenschap wel in de tas is.

Petje af voor Leclerc

Een van de beste acties van Ferrari is het binnenhalen van Leclerc. De Monegask doet voor Ferrari wat Verstappen voor Red Bull lijkt te doen. Hij haalt het maximale eruit. De twee podiumfinishes en ook het sterke optreden op Silverstone bewijzen dat. Elke keer weer weet Leclerc de schade beperkt te houden en die mat-rode perenkist iets boven zijn kunnen te laten rijden.

Wat is er aan de hand met Vettel?

Bij de veer in de derrière van Leclerc, moeten we pek en veren pakken voor Vettel. Wat er bij de Heppenheimer gebeurt, is ongelooflijk. De Duitser zit sowieso in de hoek waar de klappen vallen. Maar het begint nu wel heel erg treurig te worden. Wellicht is de auto dusdanig ontworpen dat Leclerc er nog IETS mee kan. De frustratie over de radio van Vettel laat weinig te wensen over: hij zit niet lekker in de auto en hij lijkt ook niet lekker in het team te liggen.

Rijderskampioenschap

Hamilton is weliswaar de eerste verliezer, maar hij pakt alsnog 19 punten en gaat dus fier aan kop. Interessant is dat Verstappen voorbij is aan Bottas. Norris begon sterk, maar zakt wat weg. Leclerc is hem nu voorbij en Albon nadert hem met de zogenaamde rasse schreden.

Stand rijderskampioenschap na GP Engeland 2020 2

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 107 2 Verstappen Red Bull 77 3 Bottas Mercedes 73 4 Leclerc Ferrari 45 5 Norris McLaren 38 6 Albon Red Bull 36 7 Stroll Racing Point 28 8 Pérez Racing Point 22 9 Ricciardo Renault 20 10 Ocon Renault 16 11 Sainz McLaren 15 12 Gasly Alpha Tauri 12 13 Vettel Ferrari 10 14 Hülkenberg Racing Point 6 15 Giovinazzi Alfa Romeo 2 16 Kvyat Alpha Tauri 2 17 Magnussen Haas 1 18 Räikkönen Alfa Romeo 0 19 Latifi Williams 0 20 Russell Williams 0 21 Grosjean Haas 0

Constructeurskampioenschap

Ondanks een enorm slecht weekend, weet Mercedes alsnog hun voorsprong eenvoudig uit te breiden. Voor het eerst won er géén Mercedes in 2020. Dankzij het sterke optreden van Leclerc stijgt Ferrari in het kampioenschap naar de derde plaats. Racing Point kukelt naar beneden, dankzij 15 punten die zijn afgepakt.

Stand constructeurskampioenschap na GP Engeland 2

Positie Team Punten 1 Mercedes 180 2 Red Bull 113 3 Ferrari 55 4 McLaren 53 5 Racing-Point 41* 6 Renault 36 7 Alpha Tauri 14 8 Alfa Romeo 2 9 Haas 1 10 Williams 0

Kwalificatieduel

Een strijd die altijd interessant is, is die tussen teamgenoten. Ze rijden immers in dezelfde auto en zo kun je eenvoudig zien wie het meeste uit de auto weet te halen. Verstappen maakt gehakt van zijn teamgenoot en ook bij Alpha Tauri is er duidelijk een nummer 1 qua kwalificaties. Russell is aanzienlijk sterker dan Latifi, want de Brit weet de Williams geregeld in Q2 te krijgen, wat een meesterlijke prestatie is.

Onderlinge stand kwalificatieduel na de GP van Engeland 2

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (3) Bottas (2) Ferrari Leclerc (3) Vettel (2) Red Bull Verstappen (5) Albon (0) McLaren Norris (4) Sainz (1) Renault Ricciardo (4) Ocon (1) Alpha Tauri Gasly (5) Kvyat (0) Racing Point Stroll (2) Perez (1) Racing Point Stroll (1) Hülkenberg (1) Alfa Romeo Giovinazzi (4) Räikkönen (1) Haas Magnussen (3) Grosjean (2) Williams Russell (4) Latifi (1)

Snelste raceronde

Hamilton probeerde in zijn laatste stint nog iets te forceren, maar de banden werkten gewoonweg niet mee. Wel wist hij op het einde de snelste rondetijd te noteren, ondanks dat Hülkenberg dit probeerde door de rode banden te pakken, wat wellicht iets te veel van het goede was.

Onderlinge stand snelste raceronde na GP van Engeland 2

Coureur Team Aantal snelste rondes Hamilton Mercedes 2 Norris McLaren 1 Sainz McLaren 1 Verstappen Red Bull 1

Driver of the Day

Natuurlijk, dat kon niemand minder zijn dan de smaakmaker van de race. Althans voor ons Nederlanders was hij de smaakmaker. Je zou kunnen denken dat het voor de buitenstaanders een minder enerverende race zou zijn, maar niets is minder waar. Met overmacht werd hij verkozen tot Driver of the Day.

Onderlinge Driver of the Day stand na GP van Engeland 2

Coureur Team Aantal Nominaties Verstappen Red Bull 2 Albon Red Bull 1 Pérez Racing Point 1 Hamilton Mercedes 1

Heeft de AB redactie de GP Engeland 2 goed voorspeld?

Nee, natuurlijk niet. Niemand had verwacht dat Verstappen op het podium zou komen! Ook de volgorde was verkeerd. Dus alle drie de redacteuren pakken slecht 2 schamele puntjes.

Onderlinge stand na GP van Engeland 2:

AB redacteur Punten Michael 26 Jaap 24 Wouter 21

Deze races zijn al verreden:

Deze races staan nog op de F1 agenda:

16 augustus | GP van Spanje

30 augustus | GP van België

6 september | GP van Italië

13 september | GP van Toscane

27 september | GP van Rusland

11 oktober | GP van Eifel

25 oktober | GP van Portugal

De eerste meters voor de GP van Spanje 2020 worden vrijdag 14 augustus verreden om 12:00.