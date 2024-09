Mercedes-AMG GT Pro: nipt goedkoper dan Turbo S

De op circuit gerichte Mercedes-AMG GT 63 Pro 4MATIC+ is maar net goedkoper dan een 911 Turbo S

De deze zomer geïntroduceerde AMG GT Pro heeft een Nederlands prijskaartje gekregen. Van de vorige generatie GT was er ook een Pro. Blijkbaar een recept dat succesvol genoeg bleek om het model te recyclen met deze tweede generatie. De Pro moet je zien als de sportiefste variant van de GT-reeks, met goede ambities voor op het circuit.

Je kunt hem een beetje vergelijken met de GT3 van Porsche. Alhoewel, daar is ‘ie eigenlijk te luxe voor. De 911 Turbo S is een betere vergelijk. Helemaal als je naar het prijskaartje kijkt. Mercedes Nederland heeft de AMG GT 63 Pro 4MATIC namelijk in de configurator opgenomen. Dat betekent dat we nu ook een prijs op gele platen kunnen melden.

AMG GT Pro prijs

Ik wil zeggen: hou je even vast. Maar dat kan ik zo’n beetje bij alle leuke nieuwe sportieve auto’s zeggen. De AMG GT Pro begint bij 328.667 euro. Ter vergelijking, een 911 Turbo S begint bij 329.800 euro. Deze is dus nipt goedkoper. Dit is nog wel de ‘oude’ 992 Turbo S van voor de facelift. Het is nog wachten op de facelift Turbo S, met een plug-in hybride aandrijflijn.

Dat maakt het vergelijk ook wel eerlijker met de AMG GT Pro. Want beiden zijn supersportieve auto’s met slechts een verbrandingsmotor en wat turbo’s. Geen stekkers of batterijen die het vermogen nog eens een boost geven. De AMG GT Pro moet het doen met 612 pk uit een 4.0 liter biturbo V8, de 911 Turbo S is nog krachtiger met 650 pk uit een zescilinder boxerturbomotor.

Mijn configuratie zie je op de plaatjes. Dat is 334.000 euro schoon aan de hak. In het prachtige Spectraalblauw met de 21 inch gesmede velgen in Techggold. Lekker hoor, zet maar voor de deur! Het is in elk geval origineler dan de Turbo S, want iedere ondernemer met een beetje centen heeft die al op de oprit staan. Met een nieuwe AMG GT val je tenminste op. Of je kiest voor een extra speciale als het echt moet.