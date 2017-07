Gratis Tesla Roadster hebben? Regel dan 50 vrienden

Als je vrienden hebt, win je een Tesla.

Heet nieuws! Er komt een Tesla Next Gen Roadster aan. Oké, stiekem wisten we dat al, maar Tesla heeft nu zelf indirect bevestigd dat de auto ‘eraan zit te komen’ via het referral program. We schreven al eens eerder over dit programma dat werkt volgens het aloude ‘Tupperware Party’ model.

Het idee is dat je als Tesla-klant al je matties overhaald om ook Tesla te gaan rijden. Doe je dat succesvol, dan zitten daar in theorie voordelen aan vast voor jouw én voor die matties. Hoewel dat laatste natuurlijk twijfelachtig is, want het geld moet ergens vandaan komen. De facto boor je je matties het deel van de korting dat naar jou gaat dus door de neus.

Maar goed, Tesla richt het programma wel leuk in. Beloningen variëren van speelgoed-auto’s voor je kroost, naar tripjes naar de Tesla-fabriek en zelfs heuse gratis Tesla’s. Via een app wordt het referral programma neergezet als een computerspel waarbij je ‘geheime levels’ kan unlocken als je puik refer-werk doet.

En zo komen we op het onderwerp van dit bericht: de nieuwe Tesla Roadster (Next Gen Roadster). Enkele succesvolle referentie-keizers hebben in de app namelijk een pagina ‘unlocked’, waaruit blijkt dat ze een Founder’s Series Next Gen roadster kunnen bemachtigen met tien procent korting mits ze vijf mensen een Tesla laten kopen. Een screenshot van het ‘secret level’ is gedeeld op Teslarati.com. Voor elke vijf extra referrals gaat er nog eens tien procent af. Een simpele rekensom leert ons zodoende dat als je vijftig mensen overhaald om een Tesla te kopen, je een gratis Next Gen Roadster krijgt!

Word jij een bonafide Tesla-verkoper in je vrije tijd, of vind je dit soort initiatieven kansloos? Laat het weten, in de comments!



Image-Credit: Render van de Next Gen Roadster door Peisert Design via Facebook