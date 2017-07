Marko: zelfs voor 100 miljoen mag Verstappen niet weg

Max is daarmee in ieder geval meer waard dan Gareth Bale.

Helmut Marko’s baan bestaat dezer dagen voor minimaal 43 procent uit mensen vertellen dat ‘zijn’ coureurs bij Red Bull blijven. Vooral het kapitaalkrachtige Ferrari wordt bereid geacht om veel pegels op tafel te leggen teneinde Max te strikken. Het issue drijft elke weer naar boven als Max weer eens uitvalt met pech, of als de familie Sainz een wild gerucht de wereld in helpt. Op zich is een herhaling van dit sentiment dus geen nieuws, echter heeft de markante Oostenrijker nu voor het eerst ook een fictief prijskaartje genoemd. En ja, het slijk der aarde spreekt ons allen toch altijd tot de verbeelding.

Honderd miljoen! Dat is het magische getal waar Max voor weg mag. Of, oh nee wacht, sorry. Zelfs voor honderd miljoen is Red Bull níet bereid het contract met de Nederlander te verscheuren als een klef geworden bierviltje. Marko spreekt tegenover Bild:

“We geven Max ook voor 100 miljoen niet prijs. Wij hebben hem in de Formule 1 gebracht en erkennen zijn waanzinnige potentieel en ontwikkeling. We willen met hem wereldkampioen worden.”

Daniel Ricciardo zal misschien even moeten slikken bij het lezen van de laatste zin, want hoewel het er niet expliciet bij staat lijkt Marko met deze woorden niet te duiden op het kampioenschap bij de constructeurs. Daniel’s landgenoot Webber kan erover meepraten hoe het is om niet de favoriete zoon van Helmut te zijn binnen het team.

Enfin, Max’ manager Raymond Vermeulen heeft inmiddels ook gereageerd op de uitlatingen van Marko:

“Wij houden ons, zoals altijd, aan de afspraken die we gemaakt hebben. In het geval van Red Bull berust dat echter op wederkerigheid. Over de inhoud van contracten praten we niet. Dr. Marko, Max en ik weten wat de afspraken zijn. Red Bull heeft een van de beste rijders in de paddock. Daardoor moeten ze ook verwachten dat we materiaal willen hebben dat ons de beste kans biedt op de wereldtitel.”

Is het alleen mijn interpretatie, of klinkt het laatste deel van dit statement dan toch weer als een kleine opening richting een vertrek? ‘We blijven bij Red Bull, maar…’.

Zo zal Helmut voorlopig dus nog wel even zijn handen vol hebben aan het ontkennen van geruchten. Mocht je je overigens nog afvragen wie Gareth Bale is: deze Welshman werd in 2013 de eerste voetballer waar een transfersom van (iets meer dan) 100 miljoen is betaald. Het record is inmiddels scherper gezet door Paul Pogba (105 miljoen). Voor Red Bull is Max dus kennelijk meer waard, wat voor eens en voor altijd bewijst dat Formule 1 beter is dan voetbal.



