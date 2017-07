Lease maar: Maserati Ghibli of Maserati Levante

Vandaag kiezen we sowieso een Maserati.

Nog niet zo heel lang geleden had Maserati slechts twee modellen in de showrooms staan: de Coupe en de Spyder. In 14 jaar tijd kan er echter veel veranderen. Het Italiaanse merk heeft nu maar liefst 5 modellen in de showrooms staan: de GranTurismo, GranCabrio, Quattroporte, Ghibli en Levante. Met name die laatste twee zijn enorm belangrijk voor het bereik naar het grotere publiek. In het zakelijke segment is de Ghibli erg belangrijk en het is overduidelijk hoe groot het SUV-segment tegenwoordig is. Daarom vergelijken we vandaag juist deze twee modellen.

Bij de naam Maserati denken we aan sportieve, elegante en stijlvolle auto’s. Maar ook aan exotische en dure auto’s. Daarom gaan we kijken of dat daadwerkelijk zo is. Voor dit vergelijk gaan we voor de hardlopers (in commerciële zin): namelijk de varianten met dieselmotoren. In onderstaande tabel kun je zien hoe ze zich tegen elkaar verhouden:

Auto: Maserati Ghibli Diesel Maserati Levante Diesel Catalogusprijs: v.a. € 89.834 v.a. € 109.453 Fiscale prijs: € 84.279 € 102.529 Leasetarief: € 1.299 € 1.599 Vermogen: 275 pk bij 4.000 tpm 275 pk bij 4.000 tpm Koppel: 600 Nm bij 2.000 tpm 600 Nm bij 2.000 tpm Topsnelheid: 250 km/u 230 km/u 0-100 km/u: 6,3 sec. 6,7 sec. Verbruik: 5,9 l/100km 6,0 l/100km CO2 uitstoot: 158 gram/km 189 gram/km

Wat ons opvalt

Qua prestaties ontlopen de twee elkaar niet veel. De Ghibli is iets sneller en iets zuiniger. Dat komt natuurlijk op conto van het lagere gewicht. De Levante is zwaarder, maar ook groter en ruimer. Standaard heb je wel nette velgen, lederen bekleding en een navigatiesysteem.

Uiterlijk

Van alle Maserati’s is de Ghibli waarschijnlijk de meest ingetogen auto. Dat is op zich wel logisch, want de doelgroep in het E-segment is gewoon conservatiever dan de doelgroep van sportwagens. Op de neus na, overigens. Deze laat er geen twijfel over bestaan dat het een Maserati is. Het geeft de auto absoluut uberhol-prestige. Naarmate je de auto langer op je in laat werken bevalt deze telkens beter. Tip: dankzij de ingetogen lijnen kan de auto een aparte kleur of grote set wielen goed hebben. Altijd doen dus. Er is voldoende samen te stellen in de configurator.

De Levante is gevoelsmatig een lastiger te beoordelen auto. Het is namelijk een SUV en er zijn nog merkpuristen (dat zijn mensen die gek zijn van een bepaald merk, maar deze niet kopen) die dat moeilijk kunnen verkroppen. We leven in 2017, dit soort auto’s zijn nu eenmaal populair. Want in vergelijking met zijn concurrenten heeft de Levante een onderscheidend uiterlijk. De auto lijkt minder hoog, iets breder en wat gestrekter. Dat zijn geen verkeerde proporties. Het is een auto die in het echt nog beter tot zijn recht komt dan op de plaatjes.

Interieur

Het interieur zit tegen het niveau van de Duitsers aan. De infotainment is dik in orde en uitgerust met Apple CarPlay. Het is niet een reden om speciaal een Ghibli te gaan kopen, maar het is zeker geen reden om hem te laten staan. Dat is wel eens anders geweest. Het interieur is vrij ingetogen qua lijnenspel. Gelukkig biedt Maserati allerlei mogelijkheden aan om compleet los te gaan qua kleuren en materialen.

Voor de Levante geldt min of meer hetzelfde. De infotainment-unit heeft een welkome update gehad. Wat je wel merkt is dat de Levante ruimer is. Ook zit je flink hoger, waardoor je meer overzicht hebt. Ook het in- en uitstappen gaan gemakkelijker. Niet dat het in een Ghibli ondraaglijk is, integendeel, maar dit is een belangrijke reden waarom de SUV zo populair is. Ook hier kun je interessante kleurencombinaties samenstellen.

Veiligheid

De nieuwe generatie Maserati’s zijn ook voorzien van de diverse veiligheidssystemen en waar gewenst ook nog extra uitbreidbaar. Denk aan Lane departure warning, 360 graden camera’s en adaptive cruisecontrol.

Rijden

Uiteraard is er met beide auto’s gereden. De Maserati Ghibli is gezegend met achterwielaandrijving, een dikke diesel en een fijne automaat. Dat betekent dat de wegligging neutraal is, de motor bakken met koppel heeft en de automaat al het werk voor je doet. Dit is typisch zo’n auto waarmee je enorm lange afstanden in relatief korte tijd kunt afleggen, zonder ook een maar een greintje vermoeidheid op te lopen. Wouter was er enthousiast over, getuige deze rijtest.

De Maserati Levante heeft een bijzonder onderstel. Het werkt namelijk met elektrisch aangestuurde Skyhook dempers in combinatie met luchtvering. Maak niet de fout door te denken dat dit een zompige SUV is. De Levante (mits in sportstand) heeft het laagste zwaartepunt van de grote SUV’s. Tel daar de 50:50 gewichtsverdeling bij op in combinatie met het sperdifferentieel op de achteras (90% van het vermogen gaat in standaardsituaties naar de achterwielen) en je kunt concluderen dat dit de sportievere SUV in zijn klasse is. De rijtest van Wouter kun je hier lezen.

Conclusie

Twee auto’s van hetzelfde merk, met dezelfde motor. Dat moet ook twee keer dezelfde auto opleveren, nietwaar? Het antwoord is een kordate ‘Neen’. De Maserati Ghibli is de stijlvolle business-express. Een chique sportsedan die ook de ratio weet te overtuigen. De Maserati Levante vult het SUV segment geheel op zijn eigen manier in. In zijn klasse is het een van de sportiefste om te rijden. Laten we eerlijk zijn, het is ook een van de fraaiere SUV’s. In vergelijking met de Ghibli is de Levante wat stoerder (subjectief) en praktischer (objectief). Maar misschien wel het belangrijkste wat voor beide geldt: je hebt het gevoel in iets bijzonders te rijden. Het zijn van die auto’s waar je nog een keertje achterom kijkt bij het verlaten van de garage. Ook wat waard.

