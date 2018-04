Gratis V10 hebben? Pik hem van deze geknakte Huracan!

"Meenemen..."

Het zal je maar gebeuren op de vrijdagavond. Heb je net een veelvoud aan zalige zeevruchten en een fenomenale lokale wijn achter de kiezen, raak je op de terugweg ineens de macht over het stuur van je 200.000 dollar dure Lamborghini Huracan kwijt. Dit is ‘precies’ wat een ongelukkige maar welvarende local overkwam.

De Amerikaan behandelde het gaspedaal hoogstwaarschijnlijk met een vleugje teveel ambitie en kwam in een slip terecht, alvorens hij zijn Italiaanse strijdros overdwars tegen een betonnen lichtmast parkeerde. Het ongeval vond plaats in de buurt van een groot winkelcentrum in Tysons Corner. De hulpdiensten waren, tot grote vreugde van de bestuurder, dan ook gauw ter plaatse. Handig, want zijn Huracan schijnt kortstondig in brand te hebben gestaan. Ingewijden weten echter dat dit niet per se het resultaat hoeft te zijn geweest van het ongeluk. Lamborghini’s gaan immers maar al te graag op in vuur en vlam.

From Gallows Road and International Drive overnight. Lamborghini hit a concrete light pole and was cut in half. The back end was on fire and quickly extinguished by the crew from Engine 413, Dunn Loring. One adult driver was treated for minor injuries by Medic 413. #fcfrd #news pic.twitter.com/vOG4o1Ovfo — Fairfax Fire/Rescue (@ffxfirerescue) April 27, 2018

Het ongeluk was dermate heftig, dat de Huracan na het zware contact met het beton doormidden brak. De brandweer van Fairfax County legde het voorval op fraaie wijze vast, nadat er geconstateerd was dat de bestuurder van de Lamborghini nagenoeg ongedeerd was.