Man leeft in 2035, gebruikt Tesla Autopilot vanuit bijrijdersstoel

PARDON?

De toekomst is nu, verdomme! Terwijl er nog bijna maandelijks incidenten voorvallen waarbij automobilisten door het falen van de zelfrijdende systemen verongelukken, besloot een optimistische Brit het nieuws aan de kant te schuiven, om zijn naar rust verlangende brein te bevredigen. We kunnen het hem amper kwalijk nemen; de Brit leeft immers in de toekomst. In zijn tijdperk zullen dergelijke nieuwsberichten waarschijnlijk niet eens meer bestaan.

De 39-jarige Bhavesh Patel had zijn gechauffeurde droomrit probleemloos af kunnen leggen, ware het niet dat hij door een andere weggebruiker was gefilmd had nadat hij van stoel was gewisseld. Waar de meeste weldenkenden personen simpelweg de instructies volgen en netjes de handen aan het stuur houden, had Patel lak aan de waarschuwingen en bleef hij rustig in de bijrijdersstoel zitten. Diezelfde rust zou echter snel verdwijnen, want de beelden werden op social media geplaatst en naar de politie gestuurd. Hierop kreeg Patel een uitnodiging van de rechtbank.

Het oordeel was helder als de zon op klaarlichte dag. De onderzoekende agent, PC Kirk Caldicutt, noemde zijn acties “grossly irresponsible [that] could have easily ended in tragedy“. Patel bleef er nuchter onder en wuifde zijn gevaarlijke gedrag af als onnozel en dwaas. Sterker nog, hij nam zelfs even de tijd om zich lovend uit te laten over zijn Model S.

Hoe je het ook wilt bestempelen, de rechter kon er niet om lachen. Patel kreeg een rijontzegging van achttien maanden aan zijn broek en mag de komende tijd niet minder dan 100 uur aan taakstraf uitvoeren. Daarbovenop werden de administratiekosten van 1.800 Britse ponden zijn kant op gestuurd.

Als toeschouwer vraag ik me vooral af hoe in hemelsnaam Patel het precies voor elkaar heeft gekregen de auto rijdende te houden. Door de waarschuwingen veelvuldig te negeren kan de Tesla de Autopilot functies immers uitschakelen, omdat de auto beseft dat het systeem wordt misbruikt. Wellicht dat Patel het systeem wist te kraken middels een vrucht.

Met dank aan iedereen voor de tips!