Is deze Ruf CTR3 Clubsport één miljoen euro waard?

Eerder dit jaar onthulde Ruf één van haar meest imponerende, fraaie bolides ooit: de SCR. Echter weten zij die het Autosalon van Genève daadwerkelijk hebben bezocht dat de Duitse tuner nog een ander model had meegenomen. Het is logisch dat die wagen weinig tot geen aandacht heeft gekregen, daar het origineel alweer uit 2012 stamt. Dit maakt de wagen niet minder speciaal. Integendeel, de Ruf CTR3 Clubsport is nog altijd een fenomenale machine.

Hoewel het in de basis een simpele Porsche 911 (997) is, herkennen we de originele bolide maar met moeite terug. Het plaatwerk is dusdanig vervormd dat het eerder lijkt alsof we te maken hebben met een door het WEC geïnspireerde Porsche, of een Peugeot RCZ, dan met een doorsnee 911. Met name de achterzijde is tot in het kleinste detail aangepakt, om de wagen maar naar een onvergelijkbaar niveau te tillen. De motor, die normaal gesproken achterin ligt, is in de CTR3 Clubsport tussen de wielen geplaatst. Niet alleen dat, want het vermogen is ook enorm de lucht in geblazen. Letterlijk, want er is een tweetal KKK turbo’s op geschroefd. Ruf zocht de absolute limiet van de 3,8-liter zescilinder op en wist er niet minder dan 750 pk en 960 Nm uit te wringen.

Het verblindende vermogen geeft de CTR3 Clubsport de mogelijkheid snelheden van rond de 370 km/u te bereiken. Schakelen gebeurt via een zeventraps dual clutch automaat. Dankzij het relatief lage gewicht (1.360 kg) en de vernuftige plaatsing van de motor is de wagen bijzonder wendbaar. Zijn je ballen groot genoeg om hem op zijn staart te trappen, dan is het een onwaarschijnlijk intense machine. Denk ik.

Het exemplaar dat we hier voor ons hebben wordt binnenkort geveild in Monaco, door RM Sotheby’s. Aangezien het één van de laatste modellen is, en er in totaal krap dertig door Ruf zijn gebouwd, zal het hoogstwaarschijnlijk uitlopen op een flinke biedoorlog. De verkopende partij verwacht dat de CTR3 Clubsport van de hand zal gaan voor een bedrag tussen de 800.000 en 900.000 euro, maar je moet niet gek staan te kijken als de grens van één miljoen euro zomaar doorbroken wordt. De wagen is immers praktisch nieuw.