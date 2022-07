Buitenkansje: koop deze überzeldzame BMW M6

Deze BMW M6 lijkt op het eerste gezicht niet zo bijzonder, maar we hebben hier te maken met een echte zeldzaamheid.

Een merk als BMW dat een V10 in een M-model lepelt: het is anno 2022 ondenkbaar. Zo’n 15 jaar geleden kon dat echter nog gewoon, al duurde het maar één generatie. Gelukkig zijn er redelijk wat exemplaren gebouwd van de E6X-generatie, zodat het niet heel moeilijk is om een BMW met een V10 te vinden.

Wat wél moeilijk te vinden is: een BMW met een V10 en een handbak. Waar de E39 M5 nog uitsluitend met handbak werd geleverd, was de E60 M5 juist alleen met automaat te krijgen. De M6 idem dito.

Toch zijn er wel degelijk exemplaren met een handbak gebouwd. Amerikanen zijn namelijk dol op ‘stick shift’ in dit soort auto’s. Speciaal voor de VS bouwde BMW daarom M5’s en M6’s met een handgeschakelde zesbak.

Dat waren alleen geen grote aantallen, dus je struikelt er niet over. Al helemaal niet in Europa. Er zijn in totaal überhaupt maar 701 handgeschakelde M6’s gebouwd. Een handgeschakelde M6 Coupé is zelfs nog iets zeldzamer dan de Cabrio, want in die uitvoering zijn er maar 323 geleverd.

Enkele exemplaren daarvan hebben hun weg gevonden naar Nederland. Op The Collectables kwam vorig jaar al een handgeschakelde M6 Cabrio voorbij, nu staat er op Marktplaats ook een handgeschakelde M6 Coupé. Het betreft een zwart exemplaar met 137.505 km op de teller.

Zo in het zwart ziet een E63 M6 er nog redelijk ingetogen uit, maar het geluid is allesbehalve ingetogen. De V10 klinkt standaard al heel lekker en als klap op de vuurpijl is deze auto voorzien van een Meisterschaft-uitlaatsysteem. Met deze auto moet je héél voorzichtig doen in het centrum van Rotterdam en in Zuid-Limburg maak je waarschijnlijk ook geen vrienden.