Griebels! FIA houdt nu rekening met F1 coureurs die vrouwen zijn

De FIA houdt vanaf nu rekening met vrouwelijke F1 coureurs met genderneutrale woordjes. Is de FIA dan niet bekend met het adagium vrouw aan het stuur, bloed aan de muur?

Genderneutraal heeft in de afgelopen periode een klein tikje gekregen. In het land van de vrije mens (m/v/i), bleek men nog liever een oranje gnoom als President te hebben, dan een ideologie die weinig opheeft met biologie. Aan de linker (of liever, wokere) zijde van het spectrum kon men niet geloven dat ook vrouwen in meerderheid voor Trump kozen. Maar een van die vrouwen maakte in de eindeloze analyses nadien een goed punt. Zij hebben soms namelijk ook zonen, echtgenoten, neefjes of desnoods een buurman waar ze van houden. En waarbij ze het niet leuk vinden als die tot de boeman gemaakt worden puur op basis van het feit dat ze geboren zijn met een Y-chromosoom. Welke ideologie haat zaait, is slechts een geval van perspectief.

Hoe dan ook, is het overal in de Westerse wereld nu een punt van contentie op werkvloeren, in families en in sportclubs. Je politieke overtuiging is niet zomaar meer iets waar je openlijk over kan praten. Want voordat je het weet, beschouwt de ander je als een wokie danwel nazi. Het hokjesdenken was even weg in een glorieus tijdsgewricht van circa 1995 tot en met 2015. Maar is nu terug en misschien wel erger dan ooit. Groepen staan tegenover elkaar, een werkelijk intellectuele discussie is niet of nauwelijks meer mogelijk. Geen wonder dat het geboortecijfer maar één kant op gaat.

Zelfs het ultieme sausage fest van de wereld, de Formule 1, gaat nu voor de bijl. De FIA gaat namelijk officieel de regels aanpassen. Niet omdat Max dan geen kampioen meer kan worden, maar om inclusiever te zijn. In het enorme boekwerk dat de F1 regels opmaakt, wordt naar de coureur namelijk steevast verwezen als een hij/hem. Traditie, ooit zo verzonnen in negentien-nul. Dus nou ja iedereen weet dat het geen exclusie betekent, dus dat laat je dan z…oh nee wacht. Foeeeeeiiiiiiiiiii. Dat kan natuurlijk echt niet meer anno 2024. Zodoende worden de regels nu aangepast, zodat er voortaan zij/hen staat.

En ach ja, voor zo ver deze dingen gaan, is het misschien ook wel goed ook. Bij genderneutrale toiletten, denk je al snel aan volstrekt doorgeslagen rabiaat volk dat iets wil dat vrijwel niemand anders wil en dat niemand in de praktijk gebruikt. Behalve wellicht slimme opportunisten die hopen dat het schoner is, omdat niemand het gebruikt. Maar bij teksten in regels en wetten, is een beetje neutraliteit, vaak wel prima.

Aan de andere kant; dat er in de regels hij/hem staat, heeft heldinnen als Maria Teresa de Filippis (in 1958!) en Lella Lombardi nooit tegengehouden om aan races mee te doen. Daarbij weten we natuurlijk ook dat áls er een meisje/vrouw komt die de snelheid heeft van ongeveer Lance Stroll (of beter), sponsoren in de rij zouden staan om honderden miljoenen te investeren om zich daarmee te profileren.

Juist de autosport, waar de auto de fysieke arbeid grotendeels doet (jaja coureurs, we weten dat het best hard werken is in Singapore of Qatar, maar laten we eerlijk zijn; het is geen 100m Sprint of Marathon) én er zeker in opstapklasses een voordeel is als je lichter bent, leent zich in theorie voor een vrouw aan de top. Het is meer een kwestie van wanneer het gaat gebeuren dan of het gaat gebeuren.

Dus wij wachten in spanning af. De FIA is er in ieder geval vast klaar voor. Vanaf nu. Snel die dochter op de kart zetten en laten scheuren dus als one of the boys…of nou ja…zoiets…denk ik… Waarvan akte.