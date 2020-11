Autoblog advies: snelle en sportieve caravantrekker - Autoblog.nl

Wat is eigenlijk de beste sportieve en snelle caravantrekker die in het budget valt? We gaan het uitzoeken!

Het leuke van de de Autoblog advies aanvragen is dat je soms echt geen idee hebt wat er eigenlijk in het wensen- en eisenpakket valt. Met lease-aanvragen is het soms redelijk eenvoudig: alles wat in de gunstige bijtelling valt is interessant. Soms zijn de aanvragen dermate breed dat we echt leuke auto’s kunnen opsporen. Maar voor vandaag was er weer een opmerkelijke. Hij komt van autobloglezer Ascagne. Hij is op zoek naar een auto die een bijzondere set of skills kan combineren.

300 pk en meer

Het is de bedoeling dat zijn volgende auto 300 pk (of meer heeft). Nu is dat niet zo heel erg moeilijk, zeker niet gezien het ruime budget. Maar nu komen de lastigste eisen. De auto moet namelijk relatief licht zijn. Het moet natuurlijk wel een beetje lekker rijden. Nu is het dan alsnog niet moeilijk om wat leuks te vinden. Maar nu komt het: er moet een caravan achter kunnen. Deze weegt 1.500 kilogram. Dat maakt het enorm lastig, maar ook heel erg interessant. Zo was Ascagne al aan het kijken naar een Mercedes-Benz GLA45 AMG, maar kwam hij er halverwege achter dat daar dus geen caravan van 1.500 kg achter kan.

Sportieve en snelle caravantrekker

Dus gingen we op de redactie op zoek naar een sportieve en snelle caravantrekker die in het budget en de eisen valt. Dat viel nog niet mee, maar we hebben een paar auto’s gevonden. Aangezien je toch al snel een paar concessies moet doen, waarom niet iets de grenzen verleggen. Ofwel, de eisen bijstellen Over eisen gesproken, dit is de tabel met de eisen en wensen:

Huidige / vorige auto’s: Audi A6, Renault Mégane GT, Clio rS Koop of lease: Koop Budget: € 30.000 en € 35.000 Kilometrage 15.000 Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf nieuwe auto Het moet lichter en sneller Gezinssamenstelling Ongehuwd met 2 kinderen Voorkeursmodellen: Renault en Mercedes No-Go merken Volvo

BMW X1 xDrive35i M Sport (E84)

€ 23.750 (Dld.)

2015

35.000 km

Voor deze sportieve en snelle caravantrekker zul je even naar Duitsland moeten gaan om te importeren. Officieel is deze uitvoering nooit geleverd in Nederland. In principe is het een enorm vreemde auto. Het is een X1, dus een soort kleine crossover. Deze maakt gebruik van veel E90 onderdelen. De 3 Serie is al niet te ruim en de X1 is nog wat krapper. Int technisch opzicht wordt het helemaal vreemd, want de X1 xDrive35i heeft een biturbo zes in lijn met een AWD-systeem dat in eerste instantie het vermogen naar de achterwielen stuurt, precies zoals bij een Nissan Skyline GT-R… De X1 is als crossover niet heel erg geslaagd, maar als leuke rijdersauto ook niet echt. Het is een optelsom van diverse technische principes die uitmonden in een apart resultaat. Desalniettemin, als de beperkte ruimte geen issue is, dan is het een prima optie.

Volkswagen Golf GTI Clubsport (Typ 5G)

€ 29.995

2016

30.000 km

Deze auto komt nog het dichtste in de buurt van een lichte auto die veel mag trekken. De Golf R is helaas niet mogelijk, maar de GTI en GTI Clubsport kunnen wel. De Clubsport-versie is niet zomaar een iets snellere GTI. Naast het feit dat er een terug-getunede Golf R-motor in zit, is met name het chassis behoorlijk gewijzigd ten opzichte van de gewone GTI. Op een bochtige b-weg heb je de grootst mogelijke lol. Met name het insturen gaat direct en met een duidelijk gebrek aan massa. De auto voelt mede daardoor ook sneller aan dan dat het maximum vermogen doet suggereren. Nadelen: ondanks de mooie techniek, is het ‘gewoon een Golf’. Dat kan ook een voordeel zijn, maar het is niet een auto die een enorm weldadig gevoel geeft voor een vier jaar oude occasion van alsnog 30k.

Mercedes-Benz C450 AMG Sport (W205)

€ 33.950

2014

75.000 km

Tegenwoordig zijn de A, CLA, GLA en GLB in ‘AMG 35’-specificatie wél geschikt om de caravan te trekken. Als je een relatief moderne Mercedes wenst die zich qua snelheid kan meten, is de C400 een optie. De 450 Sport is maar heel eventjes geleverd. De reden erachter is vrij simpel, niet veel later besloot Mercedes de naam te veranderen in C43 AMG, wat aangeeft dat het geen ‘echte’ AMG is. Dat wil niet zeggen dat het geen geweldige auto is. De zescilinder levert meer dan voldoende vermogen en het rijgedrag is een goede mix van sportiviteit en comfort, met wellicht nog iets te veel comfort. Als je 5 mille bijlapt, kon je ook een AMG kopen, maar dat is dus gewoon exact dezelfde auto met een andere badge. Misschien niet de sportieve en snelle caravantrekker waar je aan denkt als je een GLA45 AMG wenst, maar op papier vallen de verschillen mee.

Audi RS Q3 (8U)

€ 34.900

2014

55.000 km

De Mercedes-benz GLA is niet mogelijk gezien de eisen, een A45 of CLA45 helaas ook niet. De grote concurrent, de Audi RS Q3 kan wél uitgerust worden met een trekhaak! In grote lijnen zijn de GLA45 en RS Q3 zeer aan elkaar gewaagd. Er zijn wel verschillen. De RS Q3 is iets zakelijker qua voorkomen, alhoewel een goede kleur wonderen doet. De RS Q3 is ook duidelijk minder lichtvoetig, maar dat komt mede door het feit dat er een heel erg lekkere vijfcilinder turbomotor in het vooronder ligt. Deze produceert niet alleen veel vermogen en koppel. Het is ook de manier hoe het vrij komt en uiteraard het geluid dat je daarbij hoort. Om te rijden maak je onwillekeurig de vergelijking met de RS3 Sportback (waarmee de auto techniek deelt), maar dankzij meer ‘travel’ in de ophanging is het misschien zelfs een leukere auto om mee te hoeken.

Jaguar XE-S V6 (X760)

€ 29.950

130.000 km

2015

De Jaguar XE is een beetje een onbegrepen auto en in Nederland komt de auto niet altijd uit de verf. Zonde, want het is een bijzonder geslaagde auto. Met name als je gaat voor de zescilinder. Dit is in principe de zescilinder motor uit de Jaguar F-Type (wat dus in principe een V8 is met slechts zes ‘potten’ erin). In de XE is deze goed voor 340 pk, Toch is niet de motor de hoofdattractie, maar het chassis. Dat staat op een hoog niveau: strak, sportief en stabiel, zonder oncomfortabel of wollig te zijn. Beter dus dan de F30 van BMW van dat moment. Helaas zag je wel dat het ontwikkelingsbudget voor de XE niet zo hoog was als bij de BMW 3 Serie. Het chassis is geweldig, de aandrijflijn is bovengemiddeld puik en het interieur is gemiddeld. Het haalt het niet bij de Duitse Drie. Of de Alfa Giulia. Het is niet slecht of verkeerd, maar het is wat simpeler en minder fraai afgewerkt. Als sportieve en snelle caravantrekker vinkt de auto de goede vakjes aan.

Saab 9-4X Aero

€ 32.250

2011

115.000 km

We zijn heel eerlijk: deze auto moet je niet voor dit geld kopen. Het is vooral opvulling om een originele auto aan te kunnen bevelen. De Saab 9-4X is heel eventjes gebouwd van 2011 tot 2011. In die korte periode zijn er in Mexico een paar honderd van gebouwd. De 9-4X is een compacte crossover gebaseerd op de Cadillac SRX. Het had zeker een hitje kunnen worden. De 300 pk sterke V6 is niet verkeerd en de styling is alsnog geslaagd. Alleen is 33 mille te veel voor een iets boven gemiddeld GM-product van negen jaar oud. Voor 20.000 euro kun je de sprong wagen, maar Saabs zijn niet alleen bovengemiddeld zeldzaam, maar ook dermate obscuur dat er niet echt een markt voor is als je ervan af wil. En het gewicht is stiekem een dingetje, want ondanks het feit dat ‘ie relatief compact overkomt, weegt ie stiekem meer dan twee ton. Daardoor is ‘ie voor en auto met 300 pk niet eens zo gek snel. Koop dan een X5.

BMW 535i M Sport (F10)

€ 26.950

2015

80.000 km

Ja, als je uit een Audi A6 komt, is de BMW 5 Serie niet echt een maatje kleiner. Integendeel. Het is hetzelfde formaat. Maar als je performance wil en een redelijk gewicht, dan is het een optie. Als je kiest voor de 535i, kun je kiezen voor enkel en alleen achterwielaandrijving én een handbak! Dat is de meest lichte configuratie. Een beetje crossover welke een maatje kleiner is, weegt meer. De zescilinder is een fantastische motor. Dankzij de handbak en de achterwielaandrijving heb je nog echt de BMW-ervaring. Qua caravan kun je er 2.000 kg achter hangen, dus je zit wel veilig. Kijk uit dat je niet gaat voor de Touring met AWD en automaat: die zijn complexer en wegen veel meer. Het M-Sport pakket geeft de auto iets scherpte dat ‘ie in standaard-trim mist. Nog een voordeel, je vindt ze voor scherpe prijzen alhoewel je ‘m waarschijnlijk zult moeten importeren. We vonden er slechts eentje in Nederland.

Audi S5 Sportback (B8)

€ 32.500

2015

70.000 km

Als je kleiner dan een A6 wilt, maar ook sneller is er een goed alternatief in de vorm van de Audi S5 Sportback. We halen nu de Sportback aan, omdat deze vijf deuren heeft en enigszins praktisch is. De Sportback is altijd voorzien van de 3.0 TFSI en dat is een fijner blok dan de oude 4.2 (die in het begin leverbaar was met een V8). De Audi S5 is niet heel erg spannend, maar wel zeer effectief. Het is een sportieve en snelle caravantrekker, maar dan iets volwassener. In tegenstelling tot de RS Q3 heb je ‘echte’ quattro, dus permanente vierwielaandrijving met een Torsen-diff. Qua gewicht scheelt het niet heel erg veel met een RS Q3. Dan is er nog zoiets als styling. Het is natuurlijk persoonlijke smaak, maar het ontwerp is erg clean en oogt absoluut niet verouderd.

Semi-yolo: Jaguar XJR (X358)

€24.950

2008

80.000 km

We gooien er ook een grapje in in de vorm van deze Jaguar. Het toont namelijk dat het gewicht van auto’s echt bizar hoog aan het worden is. De jaguar komt nog uit een tijd dat ze juist lichtere auto’s wilden maken. De XJR weegt namelijk minder dan veel E-segmenters, dankzij het technisch hoogstaande aluminium bouwconstructie. De XJR kan een en mag een caravan trekken. Met 400 pk en dik 550 Nm heb je waarschijnlijk niet eens door dat er eentje achter hangt. Nog een voordeel is dat iedereen je onderschat. Dankzij de klassieke lijnen lijkt het een oude Jaguar te zijn, maar deze auto zijn heel erg snel. Met name op de snelweg merk je dat die supercharger in zijn element is. Mocht je de XJR te opvallend vinden, er was ook een nóg klassieker ogende Daimler versie.

YOLO: Mercedes C63 AMG Estate

€ 31.950

2010

90.000 km

Als lichte auto’s gewoon heel erg lastig worden, waarom niet de leukste ‘niet al te grote’ auto opsporen? De Mercedes C63 AMG begint nu heel erg betaalbaar te worden. Het is een bullebak van een auto. Een ware Duitse high-tech Muscle Car met een C-Klasse koets. Deze auto is altijd een beleving om te rijden, vanwege die verschrikkelijk lekkere V8 die altijd veel koppel en vermogen over heeft. Het zijn atmosferische Newtonmeters, dus je hebt géén vertraging in de gaspedaalrespons én dus direct een duw in de rug. Nadelen? Het apparaat is natuurlijk rammend ordinair. Zeker (goedkoop) gemodificeerde uitvoeringen. Ook is ‘ie niet echt incognito en is het interieur vrij verouderd. Maar ja, als even van 80 naar 160 blaft in een paar seconden, interesseert je dat niets meer. En ja, dat kan ook met een flinke Kip aan de trekhaak. Het is daarmee de ultieme sportieve en snelle caravantrekker . En er kan dus een trekhaak achter! Oh ja, het verbruik is echt wel een dingetje, want zuinig rijden is bijna niet mogelijk.

