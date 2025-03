Groningse parkeergarage zorgt voor epische verrassingen

Deze parkeergarage was gisteren the place to be voor spotters.

Het spotseizoen is plotseling in alle hevigheid losgebarsten. Het is opeens lente en dat is ook terug te zien op Autoblog Spots. De gave auto’s kwamen in grote getale naar buiten. The place to be was gisteren echter niet Laren of Oisterwijk, maar een parkeergarage in Groningen…

Op verschillende plekken in deze parkeergarage stonden namelijk een Porsche 959, een Porsche Carrera GT en een Lexus LFA, allemaal op Brits kenteken. Dan heb je als spotter wel de jackpot te pakken, want dit zijn stuk voor stuk topspots.

Er kan maar één auto Spot van de Week worden, en dan kiezen we toch voor de 959. Met een productie van 337 exemplaren is deze auto nóg zeldzamer dan een LFA (500 van gebouwd) of een Carrera GT (1.270 van gebouwd). De weinige 959’s die er zijn, komen bijna nooit naar buiten, maar dit exemplaar is dus gewoon vanuit Engeland naar Groningen gereden.

Als je de 959 niet zou kennen zou je denken dat het ‘gewoon’ een uitgebouwde 911 is, maar deze auto is van een hele andere orde. Het was de aartsrivaal van de Ferrari F40 en in 1986 was het de snelste productieauto ter wereld, met een top speed run van 319 km/u.

Deze 959 is nog eens extra bijzonder, vanwege de kleurstelling. Deze auto is uitgevoerd in Wine Red Metallic, een uiterst zeldzame kleur voor de 959. We hebben geen cijfers paraat, maar het aantal 959’s in deze kleur is waarschijnlijk op één hand te tellen. Als we ook het beige interieur in ogenschouw meenemen is dit misschien wel de fraaiste 959 die er is.

Ondanks het Britse kenteken is deze 959 gewoon links gestuurd, om de eenvoudige reden dat ze nooit met het stuur rechts zijn geleverd. Hetzelfde gold destijds voor de F40. Alleen de Sultan van Brunei (wie anders?) heeft een rechtsgestuurde Porsche 959.

Deze epische vondst werd gedaan door @marcel050, die daarmee weer een Spot van de Week op zijn naam schrijft.

