Kies maar: nieuwe Audi A6 of bijzonder samengestelde RS 6

Een gloednieuwe, full-option Audi A6 is zo duur dat je er een uitgaande RS 6 van kan kopen.

Afgelopen week trok Audi het doek van de nieuwe Audi A6, de ‘C9’. Traditioneel de beste wintersportbeuker van het merk, en dat voor 69.990 euro. Dat wordt natuurlijk meer met opties. Veel meer zelfs, want in de configurator kwamen we uit op ruim 120.000 euro als je alles aan vinkt. En, het moet gezegd worden, dan heb je een viercilinder Mild Hybrid met 204 pk. Op zijn minst ietwat schamel en je hoopt iets meer keuze te hebben. Middels PHEV’s, de nieuwe S6 en RS 6 komt dat vast goed, maar 120.000 euro voor de viercilinder geeft ons weinig hoop qua voordelige prijs voor een dikkere motor.

A6 of RS 6

Bovendien hoef je maar een meter van het dealerterrein af te rijden voordat zo’n full option hagelnieuwe A6 alweer een paar duizend euro minder waard is. Dikke Duitsers, ze schrijven echt gigantisch af. Je kan namelijk voor vergelijkbare bedragen een breed scala aan RS 6’en scoren van de uitgaande generatie op Marktplaats. Meestal heb je dan geen kek Exclusive-kleurtje, maar nu heb je geluk.

Audi RS 6 Avant op Marktplaats

Voor een iets hogere prijs dan de nieuwe A6 staat er namelijk momenteel een bijzonder gespecte Audi RS 6 Avant op Marktplaats. Die kon je ook krijgen in bepaalde Exclusive-kleuren, waarvan de grootste shock nog steeds Tactical Green (Taktikgrün) is. Officieel groen, maar het heeft ook iets zandkleurigs: erg bijzonder. Er zijn meer RS 6’en in deze kleur, maar het was zeker niet de populairste optie.

De lol met kleuren gaat verder in het interieur, waar de stoelen en deurbekleding is uitgevoerd in het beige. Daarmee heb je bijna dezelfde kleur als het exterieur in het interieur van je Audi RS 6. Ietwat gedurfd is het zeker.

V8

Een groot USP van de Audi RS 6 ten opzichte van een nieuwe A6: je krijg een twee keer zo grote motor. Uiteraard de welbekende, 600 pk sterke 4.0 liter Biturbo V8. Dankzij quattro schiet deze naar 100 in 3,6 seconden. De auto heeft het Dynamic Plus-pakket, waarmee de topsnelheid wordt begrensd op 305 km/u in plaats van 250. Verder zit vrijwel alles erop wat je kan wensen, dus het Full Option!!1!1!1-argument van de A6 vervalt dan ook. Oh ja, en een Akrapovic-uitlaat. Dan klinkt het ook net even wat fijner.

Kopen

Zoals altijd is nieuw en gebruikt een mank vergelijk, maar goed, geld is geld. Bij deze Audi RS 6 op Marktplaats moet je accepteren dat alle opties al voor je gekozen zijn (dus de kleur moet je ding zijn) en dat er al bijna vijf jaar en 56.496 km lang iemand anders zijn kontzweet in de stoel heeft getrokken. Zo zou ondergetekende per direct de velgen zilver maken en aluminium spiegelkappen toevoegen. Maar goed, misschien denk je wel ‘strik erom en gaan’. Dan mag je voor 133.900 euro je slag slaan op Marktplaats.