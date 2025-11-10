Gratis sturen in de nieuwe Polestar 5 met 884 pk

Polestar 5 in Gran Turismo 7

Neem plaats achter het stuur van de nieuwe Polestar 5.

884 pk in de Polestar 5 intimiderend? Misschien moet je deze elektrische auto dan eerst even digitaal uitproberen. Kost je niets, mits je Gran Turismo 7 en een PlayStation 5 hebt staan. Het Zweedse merk komt naar de iconische racegame met de 5, een nieuwe vierdeurs GT met krankzinnig veel vermogen.

Vanaf december kun je de auto gratis downloaden in Gran Turismo 7. Er komt dan een grote update (Spec 3) naar de game, met meerdere gratis auto’s en nieuwe circuits om op te reden. De Polestar 5 is één van de nieuwe gratis auto’s. Ook bijvoorbeeld een Ferrari 296 GT3 maakt onderdeel uit van deze update. Qua nieuwe circuits komt onder andere Yas Marina. Kun je ervaren wat Max ervaarde in die knotsgekke season finale in 2021 versus Lewis Hamilton.

De digitale première van de Polestar 5 in de game vond afgelopen weekend plaats tijdens de Gran Turismo World Series in Los Angeles. Deelnemers konden de auto in de game toen al ervaren. In de december is de ‘gewone man’ aan de beurt.

Polestar werkte hiervoor nauw samen met Polyphony Digital, de Japanse studio achter de game. Ontwerpers, ingenieurs en rijdynamica-specialisten deelden hun data voor de meest nauwkeurige rijervaring voor de gamers straks.

Om de virtuele Polestar 5 zo realistisch mogelijk te laten rijden werd Igor Fraga ingeschakeld. Hij is een profcoureur en Gran Turismo-kampioen. Fraga mocht in Zweden met prototypes spelen en testte daarna op Brands Hatch, zodat de digitale versie precies hetzelfde aanvoelt als het echte spul.

De samenwerking gaat verder dan alleen de auto lanceren in de game. Polestar en Polyphony brengen een speciale time trial-competitie naar Gran Turismo 7. De snelste spelers winnen een reis naar Fukuoka, Japan. Niet om een lekkende kernreactor te bezoeken, maar om de wereldfinale van de GT World Series 2025 bij te wonen. Toch geinig.

Kers op de appelflap met slagroom is een documentaireserie op YouTube, waarin het hele proces wordt getoond hoe de Polestar 5 uiteindelijk eindigde in Gran Turismo 7. Kortom, met kerst kun je alvast scheuren in dit nieuwe model. Of één van de andere nieuwe auto’s die deel uitmaken van de gratis update voor de PlayStation 5-game.