Volkswagen bouwt een week lang geen EV’s

Volkswagen schroeft de productie van EV’s terug en sluit twee fabrieken voor elektrische auto’s een week lang.
Vorige week meldden we op deze site al dat er binnenkort een week lang geen busjes gebouwd worden door Volkswagen. De medewerkers van de fabriek in Hannover moeten verplicht een week op herfstvakantie en dat wordt afgetrokken van de overuren.
Maar ook in de Volkswagen fabriek in Zwickau gaat de lopende band een week lang op slot. In de fabriek in Emden waar de ID.4 en ID.7 van de band rollen gaan de productielijnen ook enkele dagen on hold en daarna zullen de productieaantallen in beide fabrieken lager zijn dan voorheen, zo meldt Bloomberg op basis van meerdere anonieme bronnen binnen het concern.
Vraag naar EV’s valt tegen
Net als bij de bedrijfswagenkant valt de vraag naar EV’s gewoon wat tegen. De afzet van volledig elektrische auto’s is nogal onderhevig aan schommelingen die door verschillende dingen wordt veroorzaakt.
Zo heeft de autoindustrie in Europa bijvoorbeeld last van Amerikaanse importheffingen en wisselende subsidieregelingen van overheden. Ook de consument blijkt minder snel te porren voor een auto met een batterij dan gedacht. Nog los van de moordende concurrentie uit China.
Volkswagen heeft teveel productie
Het merk heeft vol ingezet op de transitie naar elektrische auto’s. Alleen gaat de groei van de markt voor EV’s gewoon minder hard dan gedacht. De productiecapaciteit in de fabrieken is daardoor gewoon te groot. Ondertussen blijven er maar nieuwe auto’s van de lopende band rollen. Even een pas op de plaats dus.
Deze twee fabrieken in Zwickau en Emden zijn overigens onderdeel van een reorganisatie die het merk vorig jaar aankondigde. Met de vakbonden kwam Volkswagen toen overeen om tegen het einde van het decennium 35.000 banen te schrappen. Zo werd sluiting van één of meerdere fabrieken toen voorkomen.
Nu hebben de medewerkers toch een weekje verplicht vrij. Maar daarna kunnen ze wel weer lekker aan de slag. Hoeven ze ook nog eens minder hard te werken, want er worden vanaf dan dus ook minder auto’s gebouwd.
Reacties
rwdftw zegt
Stellantis is gedwongen hetzelfde te doen, Bosch ontslaat mensen omdat de vraag naar auto-electronica lager is.
Kortom, de groener-groener-groener eis van onze overheden, onduidelijk subsidiebeleid, regelzucht en Trump zorgt er nu voor dat de auto industrie het heel zwaar gaat krijgen.
O plaat zegt
Ik ben geen fan van Trump of van zijn partij maar hij heeft de Amerikaanse autosector wel gered door alle groene regeltjes af te schaffen. Zelfs een catalysator is niet meer verplicht in de vs. Terwijl wij onze parade paarden de nek om daaien omwille van ‘klimaat’ een Trump aanpak en stellen dat zowel op Europees vlak als op nationaal vlak 50% van alle regels,normen en wetten geschrapt moeten worden,zodat elke wet bekeken moet worden en er telkens afgewogen moet worden hebben we deze wet ECHT nodig? Zou onze economie, samenleving en industie zoveel opleveren. Maarja hier geloven we in groene dogmas en in het Maya geloof waarbij we ons zelf opofferen in de hoop het weer te kunnen bepalen.
audirs3 zegt
Bij Bosch is juist het probleem dat EV’s minder onderdelen nodig hebben. Dus voor Bosch is het goed nieuws als VW wat minder EV’s bouwt…
Appie64 zegt
En Tesla voert de productie op, zegt genoeg lijkt mij zo……
Joris24 zegt
Ze verkochten in 2023 en 2024 1.8 miljoen auto’s per jaar. In 2025 t/m Q2 720k. Zowel Q1 als Q2 2025 zaten onder diezelfde kwartalen in 2024 en 2023. Ik denk niet dat ze heel snel meer zullen verkopen wereldwijd, wellicht wordt er wel productie verplaatst.
audirs3 zegt
Bijzonder, want de Europese EV verkopen zijn na rampjaar 2024 juist weer aan het stijgen.
Ligt dus ook gewoon aan de modellen. Waar VW in de brandstof categorie 2 auto’s in de Europese top5 heeft (nr 1 en nr 4), hebben ze bij de EV’s niks in de top 5. De Model Y en Model 3 verkopen samen 3x zo goed als de ID.4.
VW heeft een ID.T-Roc nodig, met 800V en ruim 600km range en goede afwerking. Soort iX3 technologie in een goedkoper jasje. Dan weet ik zeker dat er meer mensen in de rij gaan staan voor een VW EV.