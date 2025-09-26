Volkswagen bouwt een week lang geen EV’s

Volkswagen schroeft de productie van EV’s terug en sluit twee fabrieken voor elektrische auto’s een week lang.

Vorige week meldden we op deze site al dat er binnenkort een week lang geen busjes gebouwd worden door Volkswagen. De medewerkers van de fabriek in Hannover moeten verplicht een week op herfstvakantie en dat wordt afgetrokken van de overuren.

Maar ook in de Volkswagen fabriek in Zwickau gaat de lopende band een week lang op slot. In de fabriek in Emden waar de ID.4 en ID.7 van de band rollen gaan de productielijnen ook enkele dagen on hold en daarna zullen de productieaantallen in beide fabrieken lager zijn dan voorheen, zo meldt Bloomberg op basis van meerdere anonieme bronnen binnen het concern.

Vraag naar EV’s valt tegen

Net als bij de bedrijfswagenkant valt de vraag naar EV’s gewoon wat tegen. De afzet van volledig elektrische auto’s is nogal onderhevig aan schommelingen die door verschillende dingen wordt veroorzaakt.

Zo heeft de autoindustrie in Europa bijvoorbeeld last van Amerikaanse importheffingen en wisselende subsidieregelingen van overheden. Ook de consument blijkt minder snel te porren voor een auto met een batterij dan gedacht. Nog los van de moordende concurrentie uit China.

Volkswagen heeft teveel productie

Het merk heeft vol ingezet op de transitie naar elektrische auto’s. Alleen gaat de groei van de markt voor EV’s gewoon minder hard dan gedacht. De productiecapaciteit in de fabrieken is daardoor gewoon te groot. Ondertussen blijven er maar nieuwe auto’s van de lopende band rollen. Even een pas op de plaats dus.

Deze twee fabrieken in Zwickau en Emden zijn overigens onderdeel van een reorganisatie die het merk vorig jaar aankondigde. Met de vakbonden kwam Volkswagen toen overeen om tegen het einde van het decennium 35.000 banen te schrappen. Zo werd sluiting van één of meerdere fabrieken toen voorkomen.

Nu hebben de medewerkers toch een weekje verplicht vrij. Maar daarna kunnen ze wel weer lekker aan de slag. Hoeven ze ook nog eens minder hard te werken, want er worden vanaf dan dus ook minder auto’s gebouwd.