Krijgen elektrische VW’s verbrandingsmotor als range extender?

In het nieuwe platform is ruimte voor een verbrandingsmotor, maar die drijft niet de wielen aan.

Alle elektrische Volkswagens staan momenteel nog op het MEB-platform, maar de Duitsers zijn verwoed bezig om een compleet nieuw platform klaar te stomen. Het Scalable Systems Platform (SSP) gaat onder meer de basis vormen voor de elektrische Golf.

Dat is al een heel belangrijk model, maar het SSP-platform (ja, dat is dubbelop) gaat de basis vormen voor álle elektrische Volkswagens. Dit platform is dus extreem belangrijk. Het is de bedoeling dat er straks alleen van Volkswagen al acht modellen komen met deze basis.

VW ID.-modellen mét verbrandingsmotor

Volkswagen licht nu alvast een tipje van de sluier op en het interessante is: het platform biedt ook ruimte voor range extenders. Verder blijft het wel een puur EV-platform, dus er komt geen verbrandingsmotor die de wielen aandrijft. Op dit moment zijn EV’s met een range extender nog dungezaaid: de enige opties zijn de Mazda MX-30 en de recent gelanceerde Leapmotor C10 REEV.

In 2021 schreven we voor het eerst over het SSP-platform, wat eigenlijk al zo’n beetje klaar had moeten zijn. Het project heeft echter vertraging opgelopen, wat naar verluidt de schuld is van de softwareafdeling. Maar ja, Volkswagen wil natuurlijk niet nog een keer dezelfde fout maken als met de ID.3, door een product te vroeg uit te brengen.

De eerste modellen op het nieuwe platform kunnen we nu pas tegen het eind van het decennium verwachten. De negende generatie Golf (die dus elektrisch wordt) komt waarschijnlijk ergens in 2028 of 2029. Overigens blijft Volkswagen ook de huidige Golf met verbrandingsmotor nog gewoon bouwen, voor de liefhebbers.

Via: Motor1