Hier gaat de Land Rover Defender V8 [video]

Voor het eerst krijgen we de V8 in de Land Rover Defender te horen.

Een nieuwe bestelbus kopen en een bruut voorkomen als pré hebben geeft je wat keuze. Je kunt opteren voor een RAM 1500 of een Ford F-150. De huidige generatie Land Rover Defender als bestelauto is ook gaaf en met achtcilinders is het helemaal een feestje.

De kans is klein dat de bestelwagen uitvoering de V8 gaat krijgen, maar de ‘gewone’ Defender krijgt wel een achtpitter onder de kap. Er zullen vast wel bedrijven zijn die met alle liefde van de wereld die V8 in je Defender bedrijfsauto willen lepelen.

Het YouTube-kanaal statesidesupercars spotte de Land Rover Defender met V8 op de Nürburgring Nordschleife. Zo krijgen we voor het eerst te horen hoe de Defender met V8 gaat klinken. Helaas leven we in tijden waar uitlaatgeluiden bijzonder gedempt worden. Je moet echt heel goed luisteren om die roffel enigszins te horen. Het is vooral irritant bandengeluid wat naar voren komt.

Maar als je toch al die achtcilinder in je Land Rover Defender bedrijfswagen laat lepelen, dan kan er ook wel een nieuw uitlaatsysteem geïnstalleerd worden. De Defender met achtcilinder is vermoedelijk een project van Special Vehicle Operations. De grote vraag is alleen nog wélke V8 Land Rover gaat gebruiken voor de Defender.