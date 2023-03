Grote sponsor Max Verstappen stopt ermee

Oei. Problemen voor Max Verstappen?

Sponsors (of sponsoren, wat jij wil, maar wij houden het even op sponsors) zijn wel zó enorm belangrijk voor sporters. Het maakt niet uit in welke tak van sport zij zich bevinden, zonder een goede sponsor kun je net zo goed niet beginnen aan je profcarrière. Dat heeft geen zin.

Dat gold in een vrij recent verleden zelfs voor Max Verstappen. Want al kun je het je nu niet meer voorstellen, er waren tijden dat ook hij het niet zonder de hulp van een geldschieter kon rooien. En een van die sponsors van het eerste uur was Frits van Eerd van de Jumbo. En die stopt ermee.

En zoals jullie wellicht kunnen herinneren, er was iets met Frits. De man die altijd werd gezien als het toonbeeld van hard werken en eerlijk succes is in een enorme fuck-up beland. Hij is het middelpunt in een onderzoek naar witwassen van crimineel geld.

Dit witwassen gebeurde via transacties in onroerend goed, onverklaarbaar contant geld dat werd gestort en natuurlijk ook sponsoring, dit keer in het motorcrossen. En al is Frits geen hoofdverdachte, zijn positie als topman van Jumbo is -helaas voor hem- onhoudbaar geworden.

Dus zit er niks anders op voor meneer van Eerd om ermee op te houden. Niet als sponsor van Max Verstappen, maar wel als topman van het familiebedrijf dat onder zijn leiding uitgroeide tot de nummer 2 supermarktketen van Nederland.

Oh ja, het is -volgens Jumbo- heel belangrijk om te weten dat Frits van Eerd zélf is opgestapt en dat hij door niemand is gedwongen. Dat we dat even duidelijk hebben. Hij wordt opgevolgd door zijn zus Colette, die ongetwijfeld in dezelfde geest doorgaat als die van haar broer.

En wat het voor het sponsorcontract met Max gaat betekenen? Waarschijnlijk niet heel veel. Frits van Eerd blijft als (groot) aandeelhouder nauw betrokken bij de beslissingen die de directie van het concern maakt. En Frits is op drie dingen dol; goedkope boodschappen, sponsoring en Max Verstappen.

Maar jammer is het wel. En een vreemd verhaal, dat blijft het ook. We zijn benieuwd naar hoe het nu allemaal écht in elkaar steekt.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Via Quote en bedankt @jaapiyo voor de fotosoep