‘Audi heeft duizenden chassisnummers dubbel gebruikt’

Een nieuwe zijweg in het dieselschandaal?

Naar aanleiding van het dieselschandaal ligt ook Audi al een tijdje onder een vergrootglas. De Duitse autoriteiten zochten onlangs naar bewijs omtrent dieselgate, maar kwamen iets heel anders tegen. In één van de Audi-kantoren in München ontdekte men dat het automerk sjoemelde met chassisnummers. De autofabrikant zou duizenden chassisnummers meer dan één keer hebben gebruikt.

Het gaat om auto’s die voornamelijk voor de Aziatische markt waren bedoeld. De modellen hadden China, Korea en Japan als bestemming. Waarom de chassisnummers opnieuw werden gebruikt is niet duidelijk. Een mogelijke verklaring is dat Audi via deze weg meer auto’s vanuit Duitsland naar China kon sluizen, zonder te maken te krijgen met een ‘importquota’. Deze bewering kan echter niet hard worden gemaakt

In het Aziatische land kun je rekenen op een duim omhoog als je een ‘Made in Germany’-product hebt. Het is op dit moment onbekend wat de mogelijke gevolgen van deze ontdekking zijn. Audi wast zijn handen in onschuld, aldus het Duitse Handelsblatt.