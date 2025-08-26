Al ging het niet zonder slag of stoot.

Zou Honda echt veel meer Civic Type R’s hebben verkocht omdat het de snelste voorwielaandrijver is op de Nordschleife? Of vulde Bugatti sneller de orderboeken doordat de Chiron de allersnelste ter wereld werd? Kennelijk zijn deze wedstrijdjes verplassen nog steeds reden genoeg voor automerken om het maximale uit auto’s te halen en naar nieuwe hoogtes te laten stijgen.

Ook op dit gebied komen Chinese automerken de Europese concurrenten plagen. Dat bewijst BYD met de Yangwang U9 Track Edition. Waar doorgaans de circuitversie wordt overspoelt met vleugeltjes voor meer downforce, heeft Yangwang bij deze Track Edition duidelijk ingezet op rechtelijnsnelheid. Kijk alleen al naar het gebrek aan de gigantische achtervleugel die wel op de standaard U9 zit.

Record voor snelste EV ter wereld

Toeval bestaat niet, maar op 8 augustus schreven we voor het eerst over deze circuituitvoering. Wat blijkt? Op precies dezelfde dag verbrak de Yangwang U9 het record voor de hoogste topsnelheid van een EV ooit. Je zou denken: heeft Rimac nog geen recordpoging gedaan? Nou, jawel.

De Nevera R kwam in juli 2025 niet verder dan 431,45 km/u. Een slakkentempo vergeleken met het nieuwe record van de Chinese EV. De hoogste snelheid die de Yangwang U9 aantikte bij zijn poging is 472,41 km/u waarmee het de snelste EV ter wereld is. De snelheid werd bereikt dankzij een vermogen boven de 3.000 pk. De aandrijflijn bestaat uit een 755 pk elektromotor… per wiel!

Maar dat is nog niet het hele verhaal. We hebben bijvoorbeeld te doen met testcoureur Marc Basseng. Op de testbaan in het Duitse Papenburg tikt hij de topsnelheid aan, maar begint de EV ook direct instabiel te worden. De bestuurder neemt vervolgens gas (of eigenlijk stroom ha-ha) terug. Daarbij blijft het schudden. Zo erg zelfs dat alle rijstroken nodig zijn om niet met 400 km/u een struik van dichtbij te bekijken. Bekijk hieronder de beelden.