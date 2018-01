Zie hier! De Fisker EMotion in al zijn glorie

Wordt dit dan Tesla-killer? Waarschijnlijk niet, maar hij is wel héél mooi.

Afgelopen week liepen we er alvast een beetje warm voor, maar vandaag is het dan eindelijk zover. De Fisker EMotion is gepresenteerd en kan van alle kanten worden bekeken. Dat is wel fijn, want écht duidelijke beelden van de EMotion waren eigenlijk het laatst ontbrekende stukje van de puzzel. De meeste informatie lag al op straat.

Hoewel Fisker de EMotion voor het eerst in zijn volledigheid aan het publiek toont, houden ze de zeer specifieke informatie nog even tot zichzelf. Om deze reden is het nog niet duidelijk hoe de aandrijflijn eruit gaat zien, al wordt er gek genoeg wel al gesproken van een topsnelheid. Volgens Fisker zou hij zo’n 161 mp/h moeten kunnen halen, omgerekend een kleine 260 km/u.

Op het gebied van rijbereik is het een sterke speler. De EMotion rijdt naar verluidt op een enkele lading bijna 650 kilometer ver. Dit is echter niet alles, want volgens de geruchten werkt Fisker aan een manier om zelfs 800 kilometer ver te komen en de solid-state batterijen in één minuut op te laden. Het lijkt haast ondenkbaar, maar wie weet lukt het ze.

Afgezien van wat de auto nu wel of niet kan presteren, is het interessanter om te kijken naar de tastbare dingen waarvan we zeker weten dat ze ook daadwerkelijk bestaan. De Fisker plaatst zichzelf vooralsnog in een select groepje van high-end elektrische auto’s. De EMotion moet er aanvankelijk in een relatief kleine oplage komen, maar voor minimaal 129.000 dollar krijg je aanzienlijk waar voor je geld.

De EMotion zit vol luxe opties, zoals een enorm 27″ gebogen scherm achterin, een fraai panaromadak en een binnenzijde waarin zoveel mogelijk leer is gepropt. Voor de herbivoren schijnt er *gelukkig* ook een veganistische optie op de markt te komen.

Henrik zelf was er in ieder geval lyrisch over.

“With the EMotion, we’re introducing edgy, dramatic and emotionally-charged design/proportions complemented with technological innovation that moves us into the future. We’ve also made the seemingly impossible, possible with our scientists spearheading the breakthrough in flexible solid-state battery technology, which is the next generation in charging everything from your personal cell phone to enabling mass adoption of electric vehicles due to unprecedented ranges and lighting fast charge times.”

Nou, maak waar dan!