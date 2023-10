Bestelbussen op waterstof wel een succes?

Ondernemers moeten allemaal over op emissievrije mobiliteit. Vanaf vandaag rijden de eerste bestelbussen op waterstof rond in ons land.

Die eigenwijze ondernemers blijven allemaal stug stinkende dieselbusjes kopen. Maar uiteindelijk zullen ze er toch aan moeten geloven. Ook de aannemers, loodgieters en verhuizers moeten op termijn over op emissievrije mobiliteit.

Maar ja. Actieradius, trekgewicht, laadtijden, allemaal zaken die het overstappen lastig maken. Een elektrische bedrijfswagen is niet voor iedereen dé oplossing. Een aantal nadelen die een volledig elektrische bedrijfswagen heeft kun je ondervangen door te kiezen voor een exemplaar op waterstof.

Eind vorig jaar schreven we al uitgebreid over de ontwikkelingen op dit gebied bij een aantal autofabrikanten, maar vandaag is het echt zover, de eerste bestelbussen op waterstof zijn door de gedeputeerde André van Schie van de provincie Utrecht de weg op gestuurd.

Primeur bestelbussen op waterstof

Daarmee heeft de provincie Utrecht een landelijke primeur te pakken. Pot verhuizingen en Technisch Installatiebedrijf Warmtebouw hebben de eerste bedrijfswagens op waterstof in ons land in bedrijf genomen.

Natuurlijk is het duurder om een bus op waterstof aan te schaffen en te rijden dan een dieselvariant. Maar iets met de kip of het ei, én deze voor de troepen uitlopende ondernemers krijgen een steuntje in de rug. Een stukje subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie (EFRO) zorgt ervoor dat het kostenverschil met een dieselbus gedekt wordt.

Dat project is HyVan gedoopt en is bedoeld om zes regionale ondernemers aan acht bedrijfswagens op waterstof te helpen. De subsidie is aangevraagd door Fountain Fuel als penvoerder namens het project en Allied Waters uit Nieuwegein.

Provincie is voorstander

De provincie Utrecht ziet het in ieder geval helemaal zitten. Mobiliteit op waterstof is niet iets van de toekomst maar van nu, aldus de provincie.

Een boodschap die we duidelijk willen uitdragen naar iedereen in onze regio en het MKB in het bijzonder. Want hier gebeurt het. Met de komst van zowel de tankstations als de voertuigen zijn we als regio Utrecht hard op weg om het waterstofhart van Nederland te worden. Regina Horbach, adviseur duurzame mobiliteit provincie Utrecht weet het mooi te verkopen.

Utrecht staat niet alleen. Het demissionaire kabinet trekt de komende vier jaar namelijk 125 miljoen euro uit om waterstof als brandstof te stimuleren. Vanaf maart 2024 kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor de aanschaf van vrachtwagens en bestelbussen op waterstof en de bouw van H2-tankstations.

Het idee is om dan zo’n 40 tankstations in Nederland te realiseren. Daarmee is de ambitie om een landelijk dekkend netwerk te creëren. Want zo’n bus voor de deur is leuk, maar als je nergens kunt tanken is het weinig efficiënt.