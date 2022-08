Haal 850 pk uit jouw saaie stationwagon

Kijk, dat klinkt uit de kunst. Een stationwagon is niet verplicht, overigens. Zolang de M177 er maar in ligt. Dan is 850 pk vrij eenvoudig mogelijk!

Dat downsizen heeft wel een paar voordelen. Destijds vonden we het jammer dat turbo’s onze ‘beleving’ wegnamen. Een atmosferische motor heeft namelijk een aantal grote voordelen. Denk aan een lineare vermogensopbouw, directe gaspedaalrespons en de goedkeuring van @jaapiyo dat je een goed leven leidt.

Maar als het aankomt op puur vermogen zijn die turbomotoren gewoon briljant. Met een paar eenvoudige modificaties haal je er flink meer vermogen uit. En vraag maar aan @wouter na: meer vermogen = meer beter. Nu kun je vaak met een eenvoudige chip al een groot verschil maken, maar als je nóg zo’n stap wil maken, zijn hybride turbo’s een topoplossing.

Hybride!

Kijk, het begint natuurlijk al goed dat je kan zeggen dat je ook hybride rijdt, doet het toch goed bij feestjes. Met hybride turbo bedoelt men overigens dat het de originele turbo betreft, met een gemodificeerd schoepenwiel. Er komt geen elektromotor aan te pas.

Nu zijn er diverse tuners die zo’n turbo voor je leveren, maar je kan er ook zelf eentje kopen. Daarvoor kun je gewoon naar het uitermate Duits klinkende TurboZentrum terecht. In dit geval gaat het om een ‘Stage 2’ twin-turbo setup voor de M177-motor.

850 pk

Met deze turbo’s is het mogelijk om heel erg veel meer vermogen eruit te halen. Volgens TurboZentrum kunnen de turbo’s een vermogen van 850 pk leveren. Dan is het waarschijnlijk wel noodzakelijk om wat andere modificaties uit te voeren zoals een grotere intercooler, ECU-aanpassing, inlaat en uitlaat. Maar dat zijn over het algemeen niet enorm prijzige aanpssingen. Over prijzen gesproken: de turbo-kit kost 2.700 euro. Voor minder kan ook, dan moet je even je huidige turbo’s opsturen en reviseren ze ‘m bij TurboZentrum voor je.

Het mooie is, je kunt de turbo’s monteren op élke M177 motor. Ook de instap C63 AMG zonder S, bijvoorbeeld. Dus wij denken onwillekeurig meteen op een stationwagon, maar het is ook mogelijk op andere AMG’s met de M177-motor. Sterker nog, je kunt ze zelfs op de M178 monteren. Dat is de motor uit AMG GT en heeft dry-sumpsmering. Kortom, de keuze is reuze. Op welke AMG wil jij deze turbo’s monteren? Laat het weten in de comments!

