Haal deze verchroomde Spyker terug naar Nederland

Tenzij het Chroom-6 betreft.

Eigenlijk kan je jezelf als puissant rijke Nederlandse autoliefhebber niet in de spiegel kijken als je geen Spyker in je collectie hebt. Het magnifieke geesteskind van geslaagd zakenman Victor Muller oogste internationaal lof, met name vanwege het bijzondere interieur van de auto. Ondanks optredens in films met Jet Li en het runnen van een heus eigen Formule 1 team met Christijan Albers achter het stuur, ging het om onbegrijpelijke redenen echter toch mis met het autobedrijf. Daardoor zijn er uiteindelijk niet heel veel Spykers gemaakt en is er eentje bemachtigen tegenwoordig best wel lastig.

Noord-Amerika is niet de slechtste plaats om een Spyker (rijtest) op te snorren, want het continent aan de andere kant van de plas vormde een belangrijke markt voor Zeewolde’s finest. Er zijn natuurlijk ook flink wat oorden in ‘Murica waar de opwarming van de aarde niet meer nodig is omdat de temperatuur er al prettig is, zoals Californië en Florida. Kan je lekker open rijden met je C8 Spyder, wat wel zo prettig is. Want laten we eerlijk zijn, het dakje op de Roadsters was niet het meest handige noch elegante dat ooit op een open auto geschroefd is.

Dit chromen exemplaar dat we op de korrel kregen middels een tip van Niels staat echter niet te koop in Trumpmenië, maar in het altijd frisse Canada. Brrrrr. Waarschijnlijk is dat meteen de reden waarom de vorige eigenaar afstand wil doen van zijn Nederlandse supercar. Een andere reden kunnen we namelijk niet direct verzinnen.

De unit komt uit 2009 en is volgens de verkoper een van de 36 auto’s die Spyker dat jaar gebouwd heeft. De chromen kleur is niet de echte kleur van de auto. Dat is namelijk wit, of zoals Spyker het in die dagen nog politiek correct omschreef ‘Ivory African White’. Naast de chromen wrap zijn ook de achterlampunits en side markers verswekkerd en zijn de velgen uitgevoerd in zwart. Het interieur is een two-tone aangelegenheid in zwart en wit. Helaas is de auto niet voorzien van het prachtige airbagloze stuurtje met vier spijlen, maar met de lompe unit die je destijds ook terugvond in Lambo’s.

Voor een Spyker heeft de auto best een behoorlijke kilometerstand van 24.306 mijl. De prijs bedraagt een pittige 359.990 Canadese Dollars, oftewel zo’n 240.000 Euro. Laten we maar zeggen dat het soort van marktconform is, hoewel dat een beetje een lastige uitspraak is gezien het beperkte aanbod. Koop dan!!1!



Dank Niels voor de tip!