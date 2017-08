Kregen de Q2 en T-ROC de verkeerde badge?

De Q2 kreeg een Audi-badge en de T-ROC een Volkswagen-badge. Maar, had het niet andersom moeten zijn?

Dat VAG soms wat moeite heeft om de plethora aan merken onder de paraplu een eigen identiteit te geven is geen geheim. Wat is bijvoorbeeld het echte verschil tussen Skoda en Seat? Als Porsche steeds meer SUV’s en gewone auto’s gaat maken, komt het dan niet te dichtbij Audi? En is de Bentley Bentayga op Q7-basis eigenlijk geen heiligschennis? Dit is een eindeloze balanceeract, die soms weleens de verkeerde kant op schiet. Laten we bijvoorbeeld niet de Seat Exeo vergeten.

Ook tussen Volkswagen en Audi bestaat er een precaire balans die zich enigszins heen en weer beweegt. In de periode die grofweg begon met de Passat B5/Golf IV en culmineerde in de Phaeton en eerste generatie Touareg, schuurde Volkswagen wel erg dicht tegen premium-broeder Audi aan. Niet alleen was de Golf -net als nu nog steeds- een A3, de Passat was ook een A4. De motoren zaten in lengte onder de kap en je kon opteren voor diverse zes- en zelfs een achtcilinder. Bovendien was 4motion op de B5 Passat stiekem gewoon Audi’s Quattro systeem. De Phaeton en Touareg opereerden met hun dikke motoren natuurlijk helemaal in een segment waar Volkswagen zich niet eerder waagde.

In de jaren die volgden, is Volkswagen weer een beetje downmarket gemanoeuvreerd. De huidige Passat heeft technisch meer gelijkenis met de Golf dan met de A4. Veelcilinders zijn ook grotendeels uit het gamma verdwenen. Zelfs de Arteon kan je momenteel niet krijgen met meer dan vier potten onder de kap.

Maar, wellicht hebben we de laatste tijd de eerste tekenen gezien dat het pendulum weer de andere kant op swingt. Onlangs zagen we een Tiguan op de ‘Ring die naar verluidt een vijfpitter onder de kap heeft. Oké, het zou een mule kunnen zijn voor de aankomende RS Q3, dat zal moeten blijken. Gisteren trok Volkswagen het doek af van de T-ROC, een kekke SUV met lifestyle-aspiraties en een Q7-esque heuplijn. Nu al is deze auto met een naam die doet denken aan een oude computergame een stuk aansprekender dan de saaie, utilistische Tiguan.

Audi daarentegen levert tegenwoordig al een tijdje de A1 én…de Q2, die in dezelfde vijver vist als de T-ROC. Het design van het kleinste Q-model kwam tot stand dankzij een groepje jonge designers binnen Audi. Klinkt leuk, maar de Q2 lijkt vooral op een hoog op de poten staande Polo met twee zilverkleurige panelen op de C-stijl, tenzij je ‘m tunet.

Het contrast tussen de T-ROC en de Q2 is dermate groot dat menigeen al opgemerkt heeft dat de T-ROC misschien wel een Audi had moeten zijn, terwijl er op de Q2 beter een Volkswagen-badge had kunnen prijken. AB-lezer @MrBrown deelt dit sentiment en ging even aan de slag met photoshop om de twee auto’s van een andere badge te voorzien. Als ze zo uit de fabriek kwamen rollen zou je het ook geloven, toch?

Bedankt @MrBrown voor de pics!