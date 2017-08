Porsche Panamera in brand gestoken te Kloosterveen

Een fikkie in een poepende hond?

Gisterennacht is er een Porsche Panamera afgefikt in Kloosterveen, een wijk van Assen. Nou willen exoten ondanks dat ze doorgaans geen diesel onder de kap hebben weleens overgaan tot zelfontbranding, maar in dit geval is daar geen sprake van. Niet alleen omdat de Panamera niet zo heel exotisch is, maar vooral ook omdat de brand vermoedelijk aangestoken is.

De brandweer Assen-west kreeg om 01:53 uur de oproep binnen dat er een auto in de hens stond, maar kon niet uitrukken vanwege onderbezetting. Daarom werd acht minuten later de brandweer van Smilde opgeroepen. Of de Porsche zonder deze vertraging nog te redden was geweest valt echter te betwijfelen.

De auto brandde uiteindelijk volledig uit. De brandweer heeft de accu losgemaakt en het wrak is afgevoerd door een berger. De politie gaf te kennen dat het verdacht materiaal gevonden heeft in de buurt van de auto, vandaar dat er gedacht wordt aan brandstichting.

Meternieuws en Assenstad schoten onderstaande video’s van de carbecue.

Image-Credit: Brandweer Smilde via Twitter

Bedankt Kevin voor de tip!