Haas maakt eerste F1-auto van 2018 bekend

Het halo-seizoen heeft zijn eerste slachtoffer gemaakt.

Het zit eraan te komen: De aftrap van F1 Seizoen 2018. Met minder dan een maand voordat we de teams weer in actie zien, zijn zij bijna klaar om één voor één hun verse bolides te tonen. Misschien wel meer gehyped dan ooit: 2018 is het eerste seizoen waarin alle auto’s verplicht worden voorzien van de beruchte halo. Om je alvast een beeld te geven van hoe dat precies eruit ziet: Haas heeft zojuist virtueel hun auto onthuld.

Bij de VF-18 zoals hij heet (de vorige heette VF-17, dus dan snap je dat ook gelijk) werd gefocust op gewichtsverlies. Voor de rest zijn de regels redelijk gelijk gebleven aan die van het vorige seizoen, dus heel ingrijpend is de nieuwe bolide niet veranderd. Wel zijn zowel de sharkfin als de T-Wing verdwenen, twee aerodynamische aspecten die ook niet door iedereen gewaardeerd werden. Waar natuurlijk vooral op wordt gefocust is de halo: De welbespraakte veiligheidsstang pronkt boven op de “cabine” van de VF-18. Gezien de zwarte kleur is hij niet prominent aanwezig, maar dat kan ook aan de achtergrond liggen. Echt goed geïntegreerd is anders, maar veel meer dan dit is ook niet mogelijk.

Heb je meer nodig dan een vijftal renders om je mening te geven? Op 26 februari zijn alle nieuwe auto’s weer klaar voor de start (in Barcelona). Voor nu is Haas de enige die de nieuwe bolide gepresenteerd heeft, maar daar komt snel verandering in. Een overzicht van de data:

15 februari: Williams

19 februari: Red Bull RB14

20 februari: Renault

20 februari: Sauber Alfa

22 februari: Mercedes, Ferrari

23 februari: McLaren

25 februari: Toro Rosso