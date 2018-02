Skoda verkoopt in Nederland als een malle

De Tsjechische VAG-dochter heeft nu al een topjaar.

De Nederlandse autoverkoop zit in de lift. Een toename van 16,1 procent ten opzichte van januari 2017 is toch een hele nette score. Nog steeds blijven Nederlanders hun VW’s trouw, maar uit de laatste cijfers blijkt dat vooral dochtermerk Skoda het heel goed doet in 2018. Eigenlijk heel logisch: Skoda laat zien dat je die Volkswagen onderdelen ook in een relatief goedkoop doch praktisch jasje kunt steken.

Het succes van Skoda was eerst vooral te danken aan de Fabia, Octavia en Superb, maar die drie zijn al meer dan een decennium een fenomeen, met sinds 2012 de Citigo als het instapmodel. Het huidige succes is ook te danken aan eerdergenoemde modellen, maar sinds Skoda is besmet met het crossover-virus is hun assortiment uitgebreid met de Kodiaq en zijn kleine broertje Karoq.

En vooral die laatste twee zorgen ervoor dat Skoda een januari-record vestigt. Ten opzichte van januari 2017 verkocht Skoda 13,7 procent meer auto’s in Europa, met in Duitsland een toename van 14,4 procent. Het ziet er dus naar uit dat ook de Duitsers beginnen te begrijpen dat Skoda’s heel oneerbiedig gezegd, goedkopere Volkswagens zijn. Kijkend naar ons eigen land zijn wij duidelijk Europees leider: een verbazingwekkende 45,4 procent meer verkopen dan in januari 2017! Er zijn dus bijna anderhalf keer zoveel Skoda’s verkocht in Nederland ten opzichte van het jaar daarvoor. Oftewel, 2.532 Skoda’s maakten entree in Nederland in januari. Aan de vele Kodiaqs en facelift-Octavia’s die onze wegen vullen is het logisch dat dat een bijzonder hoog aantal is.

Natuurlijk zijn het niet allemaal Kodiaq Sportlines, zoals op de bovenstaande afbeelding die Skoda ons meegaf, maar grotendeels iets simpeler uitgevoerde modellen voor de leasemarkt. Daar zegt Skoda zelf niks over, maar dat zal de hoofdreden zijn voor het enorme succes wat ze boeken in Nederland. Feit blijft dat Skoda een belangrijke speler is en hun arsenaal blijft uitbreiden, met zelfs een heuse SUV-Coupé op komst. Wie weet lukt het Skoda om ze aan de man te brengen. Aan de Skoda badge ligt het in ieder geval niet meer.