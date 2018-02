Over de uitlaat-strategie van Bentley

Welke standaarden hanteren ze bij Bentley?

Qua motoren heeft Bentley een beperkt gamma, het is of een achtcilinder of een twaalfcilinder. Op het gebied van carrosserie-varianten is er wel weer een behoorlijke keuze en die zullen de komende periode alleen nog maar toenemen. In Genève kunnen we zelfs de eerste hybride van het merk verwachten. Voor nu richten we ons op iets anders: welke betekenis hebben de stortkokers bij het luxe merk?

Bentley Continental

De huidige Continental is nog maar net op de markt verschenen. Op basis van dit nieuwe model zijn er dus nog geen Speed of exotischere versies verschenen. De ‘New Continental GT’, zoals Bentley het zelf noemt, heeft twee keurige ovale pijpen. Bij het zien van deze auto kun je 100 procent stellen dat er een W12 onder de kap ligt, die is goed voor 626 pk en 900 Nm koppel.

Bij de introductie van de Speed zal het straks lastiger worden om ze uit elkaar te houden. Als Bentley dezelfde strategie hanteert, dan kunnen we ervan uitgaan dat de Speed dezelfde ovale uitlaatsierstukken gaat krijgen. Ook de Supersports van de vorige generatie Continental hadden ovale uitlaatsierstukken. Kijken we naar de vorm van de auto (of een kentekencheck) dan zien we met welke variant je nu exact te maken hebt.

Net als Audi, kiest Bentley voor een tegenovergestelde strategie. De dikste modellen hebben twee uitlaten en de ‘instappers’ hebben er vier. Bij de vorige Continental GT kregen de V8-modellen bijvoorbeeld vier pijpen. Hoe Bentley bij de New Continental GT hier invulling aan gaat geven is koffiedik kijken. Verwacht echter een vergelijkbare aanpak.

Bentley Flying Spur

De Flying Spur is nog niet in het nieuw gestoken en heeft dus nog wel een uitgebreid gamma. De Flying Spur is er als W12, als V8 en als V8 S. De W12 en de W12 S hebben dezelfde uitlaatsierstukken. Net als de Continental met de twaalfcilinder, zien we hier twee ovale schoorstenen.

Drie keer raden welke sierstukken Bentley kiest voor de Flying Spur V8 en de Flying Spur V8 S. Het gaat hier inderdaad om vier uitlaten met een ovale afwerking.

Bentley Mulsanne

In tegenstelling tot de andere auto’s uit het gamma, is de Mulsanne niet met een twaalfcilinder te krijgen. Zowel de Mulsanne als de Mulsanne Speed en de Mulsanne Extended Wheelbase hebben vergelijkbare uitlaten. Er is hier echter wel sprake van een verschil. Ten eerste omdat de Mulsanne ovale uitlaten heeft in plaats van vier uitlaten. Ondanks een V8 in plaats van W12, koos Bentley voor ovale pijpen. Begrijpelijk, want dat siert de auto ook meer.

Er is tevens een verschil tussen de varianten. De Mulsanne en de Mulsanne Extended Wheelbase hebben ovale uitlaten die vergelijkbaar zijn met de sierstukken van bijvoorbeeld de Continental GT en de Flying Spur W12. De Mulsanne Speed heeft ovale sierstukken met een ribbelig randje verwerkt in de pijp. Aan dit detail kun je een Speed herkennen. Wel even bukken, want het valt niet heel erg op.

Bentley Bentayga

Als laatste behandelen we de Bentayga, de enige Bentley met een diesel. Straks ook de enige hybride, al zullen de andere modellen in de nabije toekomst volgen met een hybride aandrijflijn.

De Bentayga W12 is, net als de andere W12-modellen, te herkennen aan de ovale uitlaten. De V8-modellen, zowel de benzine als de diesel, hebben vier ovale uitlaatsierstukken. De hybride die in Genève gepresenteerd zal worden komt eveneens met vier pijpen.

Conclusie

Een overzichtelijke strategie, al creëert Bentley met de Mulsanne een klein beetje verwarring. Met de komst van meerdere Bentayga-varianten zal het er niet eenvoudiger op worden. Laat je ogen en oren dan het werk doen. Het verschil tussen een diesel en benzinemotor is relatief eenvoudig op te merken. In het geval van de Bentayga plug-in hybride zit er een tweede klep op de auto voor de stekker.

