Had jij je geld maar op Nico Hülkenberg gezet

Dankzij Nico had jij een leuke bonus kunnen krijgen… Go Hülkenberg!

Het is zo’n moment dat je je direct afvraagt waarom je niet gewoon een tientje op Nico Hülkenberg hebt gezet. Of een twintigtje. Of je halve vakantiebudget. Want de man die jarenlang de running gag van de Formule 1 was, die na 238 races nog nooit op het podium stond, stond daar ineens wél. Op Silverstone. Tussen de grote jongens. Tussen het volk. En je had erop kunnen gokken.

De bookmakers hadden er in elk geval weinig vertrouwen in. De odds voor een podiumplek voor de Duitser stonden rond de +1322. Voor de niet-ingewijden: dat betekent dat je voor elke euro inzet er ruim dertien terugkreeg. Dus een tientje had je €132 opgeleverd. Twintig euro? Ruim €264 winst.

En dan hebben we het nog niet over die ene gast die z’n zaterdagnachtgevoel op z’n spaarrekening projecteerde en even honderd euro op Nico zette. Als die bestaat, is hij vandaag z’n belastingadviseur aan het bellen.

Had jij je geld maar op Nico Hülkenberg ingezet

Het is natuurlijk achteraf makkelijk praten. Hülkenberg zat in een Haas. Geen Ferrari, geen Mercedes, geen Red Bull. Geen auto waar je normaal gesproken geld op zet, tenzij je van het type bent dat ook op 19 zwart inzet terwijl het balletje al op rood aan het dansen is. Maar precies daarom was die uitbetaling zo lekker hoog. De kans leek immers astronomisch klein. Je kon bijna net zo goed inzetten op Pastor Maldonado die ineens weer opduikt met een comeback.

En toch gebeurde het. Regen, chaos, een verkeerde gok hier en daar bij de concurrentie, een beetje geluk, en daar stond hij ineens: Nico Hülkenberg op het podium. Alsof de vloek na al die jaren eindelijk gebroken was. De man die alleen al vanwege z’n droogkomische interviews een cultheld was, kreeg er nu eindelijk een fles champagne bij.

Wat leren we hiervan? Dat je nooit moet onderschatten hoe raar de Formule 1 kan zijn. Dat statistieken er zijn om gebroken te worden. En vooral: dat een slimme, lichtelijk roekeloze gok je ineens honderden euro’s kan opleveren. Dus de volgende keer dat je denkt: “Haha, stel je voor dat Latifi een race wint…” denk dan even aan Nico Hülkenberg.

En aan wat je allemaal had kunnen doen met dat geld…