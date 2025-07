Wat moet je doen als je de laadkabel niet uit je EV krijgt?

Zit je laadkabel vast? Dan ben je niet de eerste.

Naarmate je meer rijdt met een elektrische of plug-in hybride auto, krijg je vanzelf meer handigheid in het stekkeren. Je weet immers na wat koppelen en ontkoppelen hoeveel kracht je moet zetten om de kabel eruit te krijgen. Maar wat als de kabel niet los wil van het oplaadpunt van je auto? Het overkwam iemand in Duitsland [foto ter illustratie].

Extra vervelend voor deze persoon: de EV is een huurauto en moest op tijd weer terug zijn bij het verhuurbedrijf. De auto stond op te laden aan een type 2 AC-laadpunt zonder vaste kabel in een parkeergarage. Na een dagje shoppen is de huurder van plan huiswaarts te keren. Hij stopt het laadproces via een app die aangeeft dat de batterij weer vol zit. De EV-rijder wil de kabel uit zijn huur-EV trekken. Dat laatste lukt niet.

Wat nu? De auto een aantal keer starten dan maar? Werkt niet. Drukken op de ontgrendelknop van de oplader? Ook geen verandering. Intussen blijft de kabel de accu laden terwijl de batterij al vol is. Een belletje naar de helpdesk wordt niet geantwoord.

Wat moet je doen als de EV-laadkabel niet loskomt?

Gelukkig pakt een nutsbedrijf in de buurt wel de telefoon op en stuurt een monteur. Ook de expert weet niet hoe hij de kabel los moet krijgen. Er zit niets anders op dan de stroom van de hele parkeergarage uitzetten om de kabel los te krijgen. Na een korte onderbreking van de stroom laat de stekker eindelijk los.

Wat er precies misging kan het regionale nutsbedrijf ook niet precies vertellen. Volgens de kenners komt dit zelden voor. Gelukkig zijn er wel nog wat tips voor als de laadkabel van je EV niet loskomt.

Tips

Ver- en ontgrendel de auto eens. Vlak naast het laadpunt op je auto zit een ontgrendelingsknop. Deze heeft soms dezelfde kleur als de auto en valt daardoor niet meteen op. Druk op deze knop en voel of de kabel losser zit.

Zoek naar de noodontgrendelingsknop. In de handleiding van je auto kun je erachterkomen waar deze knop zich in jouw EV bevindt.

Bel de netbeheerder. Hij kan op afstand de oplader uitschakelen om het laadproces te stoppen waardoor de laadkabel automatisch loskomt.

Wat je ook doet, probeer NOOIT de kabel met brute kracht los te trekken van het laadpunt. Er kan nog steeds stroom op staan. Een plotseling contactverlies kan zorgen voor vonken en zelfs tot explosies leiden waardoor je auto schade oploopt. Oftewel: dan ben je nog verder van huis.

Bron: AutoBild