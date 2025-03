Tesla-kopers betalen € 43.000, wachten al 8 jaar op levering

Zou de investering zich ooit nog terugverdienen?

Elon Musk heeft het druk. Kortgeleden gaf hij aan dat hij ”ongeveer 17 banen” heeft. Een aantal banen kennen we: baas van Tesla en SpaceX, maar ook zijn band met Trump kun je zien als een bijbaan. Door al die drukte blijven er ongetwijfeld taken van de to-do-list open.

Een van de vakjes die al acht jaar op een vinkje wacht, is de tweede generatie van de Tesla Roadster. In november 2017 kregen we de knappe Tesla voor het eerst te zien. Drie jaar later zouden de eerste exemplaren uit de fabrieken moeten rollen. Oké, de pandemie zal hier zijn rol in hebben gehad, maar ook dat is inmiddels jaren geleden.

Intussen is het ook verdacht stil rondom de Roadster. Elon Musk richt zich liever op robotaxi’s, faceliften van verkoopsuccessen en politiek. Dat is zijn goed recht, maar daardoor blijven geïnteresseerden in de Roadster in de kou staan.

Wat was de Roadster ook alweer?

Je moet goed zoeken op de Tesla-website, maar in het menu aan de rechterzijde vind je nog een tabblad. Hierachter vinden we de gedroomde specificaties van de nieuwe Roadster. Tesla spreekt van een all-wheel drive opstelling met 10.000 Nm aan koppel. Vanuit stilstand naar 100 km/u moet in 2,1 seconden kunnen en de topsnelheid zou boven de 400 km/u moeten zijn. Doe je wat rustiger aan, dan moet je 1.000 kilometer met een volle batterij kunnen rijden.

Tesla Roadster reserveren

Je kunt namelijk nog steeds een reservering plaatsen voor de nieuwe Tesla Roadster. Daarvoor is in eerste instantie een aanbetaling nodig van € 4.000 die je alleen met een creditcard kunt betalen. Vervolgens vraagt Tesla je om binnen tien dagen na de eerste aanbetaling nog eens € 39.000 over te schrijven. Pas dan is de reservering definitief en houdt Tesla een Roadster voor je achter de hand. Als ie er ooit komt.

Door de grote radiostilte rondom de Roadster durven we geen voorspelling te doen over de komst van de Roadster. Het laatste dat we erover hoorden, is dat ie ook zou kunnen vliegen. Dus… Wie nog een reservering heeft staan en bang is dat ze die 43.000 euro’s nooit meer terugzien: geen zorgen. Je kunt de reservering kosteloos annuleren. Iets zegt me dat er verschillende klanten zijn geweest die dit hebben gedaan. Wat deze klant rest, is om een eigen nieuwe Tesla Roadster te bouwen.