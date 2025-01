Astronomen zien Tesla in de ruimte aan voor gevaarlijk object

Kan de Tesla Roadster uit de ruimte ooit op de aarde neerstorten?

Tesla-baas Elon Musk neemt de laatste tijd beslissingen die veel negatieve reacties oproepen. Waar is de Elon van de minder controversiële keuzes? Bijvoorbeeld van die keer dat ie een Tesla Roadster de ruimte in schoot? Die bewuste Roadster zorgde voor wat verwarring bij Amerikaanse astronomen.

Sterrenkijkers van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ontdekten een ”ongewone” asteroïde die in een opmerkelijke baan rond de aarde draaide. Omdat het voorwerp binnen 240.000 kilometer van de aarde kwam, werd het gezien als een object dichtbij de aarde. Deze voorwerpen worden extra in de gaten gehouden om te voorkomen dat ze gevaarlijk worden voor onze beschaving.

Een tijdje later moeten de astronomen toegeven dat het loos alarm was. Het vermeende astroïde blijkt de Tesla Roadster in de ruimte te zijn. Dat de Tesla zo dichtbij de aarde is gekomen, is best opmerkelijk. Bijna zes jaar geleden werd de Tesla gelanceerd. Een half jaar later bevond de Roadster zich op 298.547.393 kilometer van de aarde. Nu bevindt de Tesla zich op minder dan 240.000 kilometer afstand. Zeg maar 298.307.393 dichterbij dan 5,5 jaar geleden. Voor een leek zoals ik klinkt het alsof we ons bijna zorgen zouden moeten maken.

Kan de Tesla op de aarde neerstorten?

Volgens experts is er de komende tijd geen reden voor paniek. Een groep onderzoekers van de universiteit van Toronto hebben de baan van de auto rondom de aarde voor de komende paar miljoen jaar geanalyseerd. De Tesla zweeft in een baan rond de aarde, Mars en Venus. Hoewel de precieze baan niet volledig in kaart kan worden gebracht, is de kans slechts 6 procent dat de Tesla binnen een miljoen jaar terugkeert op aarde. Mocht het toch zover komen, dan zal de Roadster waarschijnlijk verbranden bij het binnentreden van de atmosfeer.

Via: De Telegraaf