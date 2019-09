Audi A7 Sportback in Java Green mag er zijn

Probeer maar het tegendeel te bewijzen.

Tegenwoordig wagen steeds meer mensen zich aan de individualiseringsprogramma’s van automerken. Hoewel lang niet iedereen van de meer extreme mogelijkheden gebruik maakt, zijn het de fabrikanten die wat graag laten zien hoe je een auto kunt samenstellen. Al is het alleen maar om op te scheppen. Audi heeft dit recentelijk gedaan met een gepersonaliseerde A7 Sportback, in zijn Forum te Neckarsulm.

Zeg van de nieuwe A7 wat je wilt, met de juiste aanpassingen kan hij nog bijzonder scherp voor de dag komen. De meeste kopers van een dergelijke Audi zullen hem hoogstwaarschijnlijk hullen in een stijlvolle doch ingetogen grijze jas, maar Audi Exclusive laat zien dat een flitsend groen trainingsjack zoals deze hem zeker niet minder fraai staat. In de kleur Java Green komt hij waanzinnig goed tot zijn recht. Het lijnwerk springt er in deze lakkleur heel netjes uit en het werkt simpelweg goed met de velgen en het contrast van de achterlichten.

Stil? Sicher! Denn der #Audi #A7 in #Javagrün #Metallic ist von innen und außen ein echter Hingucker! 😍 Dabei bringt das… Geplaatst door Audi Forum Neckarsulm op Zondag 15 september 2019

Dat de A7 Sportback gehuld is in deze opmerkelijke kleur is allemaal heel leuk en aardig, het interieur van de Audi is wellicht nog interessanter om onder de loep te nemen. Hier zien we dat het excentrieke groen van de buitenzijde is doorgetrokken naar de binnenkant, om aldaar een fijne combinatie te vormen met de bruin lederen bekleding. Groene stiksels zullen absoluut niet door je hoofd gaan wanneer je een auto samenstelt, maar Audi laat zien dat het wel degelijk kan werken. Het hout is de kers op de taart.

Audi Exclusive heeft dit alles toegevoegd aan de 50 TDI quattro, een dieselversie van de A7 die voorzien is van een 286 pk sterke drieliter V6.