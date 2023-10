Nelson Piquet toch geen racist

De rechter in Brazilië zegt het duidelijk: Nelson Piquet is geen racist! De schoonvader van Max Verstappen hoeft dus niet te dokken.

De schoonvader van Max Verstappen is me er eentje! Deze zaak speelt al weer een tijdje. De papa van de vriendin van Max had namelijk in een interview, na de de botsing tussen Max en Lewis tijdens de Grand-Prix van Groot-Brittannië in 2021, Lewis Hamilton een ‘neguinho’ genoemd. De vertaling moet je even zelf opzoeken want dat kunnen wij hier natuurlijk niet optypen. Maar neem van ons aan, dat kon je ook in 2021 al niet meer zeggen.

Dat interview kreeg een staartje voor Nelson. Hij werd verbannen van de F1 paddock en kreeg menig aanklacht van mensenrechtenorganisaties aan zijn broek. Een rechter in Brazilië vond Piquet ook een racist en dus moest hij bijna een miljoen euro schadevergoeding betalen.

Hoger beroep

Flink wat centjes natuurlijk, dus het Hof van Justitie van het Federale District en Territoria mocht zich ook nog over deze zaak buigen. Rechter Aiston Henrique de Sousa oordeelde namelijk in het voordeel van de aangeklaagde. Nelson Piquet is geen racist. De uitspraak was volgens deze rechter niet haatzaaiend en heeft niet voor collectieve schade gezorgd.

Overigens had de Braziliaanse drievoudig F1-kampioen ook nog wat homofobe opmerkingen gemaakt in de richting van Lewis Hamilton. In deze uitspraak veegt dezelfde rechter ook meteen die beschuldiging van tafel.

Nelson Piquet is geen racist

De advocaten van Nelson hebben dus succes geboekt bij het hof. De uitspraak is overigens ook nog unaniem beoordeeld en goedgekeurd door de Vierde Civiele Kamer van het Hof.

Nelson Piquet is nog niet helemaal uit de problemen. De aanklager wil nog naar het hooggerechtshof en ook de klagende mensenrechtenorganisaties zijn nog niet klaar met deze zaak. Wordt dus vervolgd.

Overigens is de beste man zelf zich van geen kwaad bewust. Het gaat hier om spreektaal in het Portugees aldus het juridische team van de aangeklaagde. Daarnaast heeft hij netjes sorry gezegd tegen Lewis Hamilton. Dus zand erover?