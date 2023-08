Wordt Max Verstappen de schurk in film van Lewis Hamilton?

Max Verstappen is de baaaaaaad guy. Of wordt iemand anders de schurk?

Hoewel de creatie momenteel even op een zacht pitje staat vanwege een staking in Hollywood, komt Lewis Hamilton spoedig met een keiharde film op de proppen. De creatieve uitspatting op het witte doek belooft een waar spektakel te worden. Minstens net zo goed als Driven uit de vroege naughties. Er is zelfs een hoofdrol weggelegd voor Brad Pitt, die dit jaar 60 wordt maar nog altijd door kan gaan voor F1 coureur. Dat op zich is al een prestatie te noemen.

We weten al dat de film ondersteund wordt door Apple, alsmede dat enkele grote bedrijven die het fictieve team van Apex zullen ‘sponsoren’. Een interessant gegeven op zich. Echte bedrijven, sponsoren dus een fictief team, met (op beeld) een vooraf vaststaande goede afloop. Tevens is er steun van het Mercedes AMG F1 team. Toto Wolff is -uiteraard- net als Lewis Hamilton betrokken bij de film als executive producer.

Zoveel er bekend is over alle randvoorwaarden, zo weinig is er bekend rondom de plot. Dat doet ons dan weer denken aan Le Mans van Steve McQueen. Deze cult classic had een heleboel gave beelden over racen op Le Mans in de jaren ’70. Maar uiteindelijk eigenlijk…euhm…geen verhaallijn. Niet dat dat per se slecht is. Al Pacino’s Bobby Deerfield had namelijk wél een verhaal. Maar dat leidde juist alleen maar af van het racen. Het is kortom, vrijwel nooit goed voor de racefan.

Christian Horner heeft alvast een aantal gedachten over wat de inhoud van de film zou kunnen zijn. Hij ziet zijn team Red Bull als de ideale kandidaat voor de schurkenrol. Tegenover The Sports Rush zegt Horner:

With Toto and Lewis as executive producers, I’m sure we’re going to be portrayed as the bad guys and the villains! But it is great for the sport, it’s great for Formula 1, and the interest in the sport is just amazing. Christian Horner, vindt Toto Wolff een schurk

De relatie tussen Horner en Wolff is zoals bekend nogal kil. Met name sinds het titelgevecht in 2021, kunnen ze elkaars bloed wel drinken. Het zou een mooi verhaal kunnen zijn, onze held Max als schurk. Maar we gokken erop dat Horner zich te veel eer toedicht en dat de film een zoetsappig verhaal wordt over mentorschap en inclusie. Maar goed, we wachten in spanning af.

Vind jij Max Verstappen een goede schurk? Laat het weten, in de comments!