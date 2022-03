Hamilton focust zich op de mannen achter hem

Lewis Hamilton kijkt morgen vooral in zijn spiegels naar de mannen achter hem.

Er is pas een sessie ‘die erom gaat’ verreden in het F1 seizoen van 2022. Toch lijkt het er nu al op dat Lewis Hamilton een zware dobber gaat hebben aan het binnenslepen van zijn achtste titel. Natuurlijk is het erg vroeg dag om daar iets over te zeggen. Het kan best dat Mercedes na een paar races de belachelijke hoeveelheid downforce die ze in de basis hebben, wél kan uitnutten zonder terminale porpoising. Je kan het team onder leiding van de man in zwarte coltrui nooit wegvagen.

Voorlopig kijkt het dominante team van het afgelopen decennium, echter tegen een forse achterstand aan. Hamilton gaf bijna zeven tienden van een seconde toe op polesitter Leclerc in zijn Ferrari. Daar Red Bull wel in de buurt zit van team rood, is team zilver slechts de derde macht. George Russell zakte in zijn tweede race voor het team zelfs helemaal door het ijs en moest genoegen nemen met een Bottasesque P9. Dat terwijl de echte Bottas, nota bene P6 pakte.

Je zou kunnen verwachten dat HAM’s schouders dus ietsje lager zouden hangen dan normaal na de kwalificatie. Maar in plaats daarvan gaf Lewis Hamilton aan in zijn nopjes te zijn met het resultaat. Misschien omdat hij voor het eerst gelijk had dat Mercedes niet aan het zandzakken was? Bij Sky Sports F1 laat Lewis optekenen:

Ik ben serieus blij met vandaag. Ook gezien waar we de laatste twee weken stonden was het een nachtmerrie om te rijden. Maar we hebben ons hoofd erbij gehouden. Lewis Hamilton, blij dat zijn hoofd er niet afgestuiterd is door de porpoising

Toch denkt Hamilton niet dat er morgen nog meer inzit dan een vijfde plek. Sterker nog, de Brit is in zijn hoofd vooral bezig met de mannen achter hem:

De auto’s voor ons zijn een klasse apart. Onze strijd is niet met hen. Op racetempo lagen ze een seconde voor. Mijn gevecht is met de mannen achter me. Lewis Hamilton, heeft sterke mannen achter zich staan

Teambaas Toto Wolff is het zoals altijd eens met zijn megaster achter het stuur. Hij denkt dat Mercedes momenteel realistisch gezien een halve seconde tekort komt.

Daar de klantenteams van het merk eigenlijk ook voor geen meter gingen, speculeren sommigen er al over dat de ooit zo machtige Mercedes-krachtbron inmiddels achter de feiten aanloopt. Wolff wil daar voorlopig echter nog niet van weten en zegt dat er wel vaker moeilijke periodes zijn geweest. Denk jij dat Mercedes er snel weer bij zal zitten? Laat het weten, in de comments!