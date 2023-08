Wheelie komt motorrijder duur te staan

Een wheelie van een motorrijder in Duitsland kan de beste man/vrouw nog wel eens duur komen te staan.

Iedereen die motor rijdt weet dat een motorfiets veel meer kan dan je mag en meestal doet. Tenminste dat heb ik me laten vertellen, ik hou het zelf bij vier wielen. Onze motormuis op de redactie @michaelras zegt dat hij geen wheelies kan maken, maar dat kan ook om juridische redenen zijn.

De motorrijder op de politiefoto hierboven kan duidelijk wel op één wiel rijden en nog flink hard ook. Hij (of zij, dat kan natuurlijk ook hè!) trekt de gashendel van de Yamaha FZ1 namelijk open tot 143 kilometer per uur. Waar slechts 70 is toegestaan.

Snelheidsduivel

Meer dan twee keer te hard dus! En dan ook nog eens alleen op het achterwiel. De agent die zat te slapen naast de mobiele flitscamera in Hamm (Nordrhein Westfalen, Duitsland) schrok wakker van de forse overtreding. Gelukkig hadden ze de foto’s nog.

Naast deze foto heeft de Polizei nog meer plaatjes van het kenteken en de durfal zelf waarmee het identificeren van de persoon in kwestie een peulenschil schijnt te zijn.

Dure wheelie

Het maken van een wheelie is in principe niet verboden in Duitsland. In 2011 bepaalde een rechtbank al eens dat een wheelie maken op zich het overige verkeer niet in gevaar brengt. Echter dit met twee keer de maximum snelheid doen mag natuurlijk niet.

De politie van Hamm laat weten dat het geintje minimaal 600 euro, twee strafpunten op het rijbewijs én een rijontzegging van twee maanden oplevert. Maar dat kan nog meer worden.

Als het bureau overtredingen namelijk oordeelt dat de wheelie werd gemaakt om bewust de flitspaal te ontwijken is dat in Duitsland namelijk fraude. Dan wordt de verdubbelaar ingezet en wordt de straf twee keer zo zwaar. Dure wheelie.

Overtreffende trap

Het kan nog erger. Als de agenten van mening zijn dat er sprake is van een ‘bewuste gevaarlijke ingreep in het verkeer’, dan komt de overtreder opeens in het strafrecht terecht.

Iedereen die de verkeersveiligheid tart door onder andere gevaarlijke manoeuvres die andere personen in gevaar brengen, kan worden gestraft met een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

Fotocredit: Politie Hamm, via Motorradonline.de