Vettel onthult potentiële reden voor spinnetje

I was gonna stay on track...but then I got hiiiiiiiigh...

Sebastian Vettel heeft het maar zwaar dit jaar. De gedoodverfde kampioenskandidaat zag de hoop op zijn vijfde titel al vroeg in het seizoen vervliegen en moet alle zeilen bijzetten om teamgenoot Leclerc af te troeven in het kampioenschap. Dat wreekt zich, want SV5 heeft alweer de nodige foutjes gemaakt dit seizoen. Qua race pace gaat de Duitser op zich best lekker, maar vooral de snelheid over een rondje is met enige regelmaat een lastig verhaal in vergelijking met LEC. Wellicht in een poging daar iets aan te veranderen zet Vettel de Ferrari iets te vaak neer met de neus de verkeerde kant op. Ook gisteren in de vrije trainingen ging het weer even mis.

Dankzij Sky Sports F1 hebben we echter potentieel de reden gevonden voor het incident van gisteren. Tijdens zijn runs in de trainingen had Vettel namelijk letterlijk al onraad geroken, zo bleek achteraf. Midden in een interview na de sessie vroeg een uitermate relaxte Vettel aan Ted Kravitz plots of wiet eigenlijk legaal is in Texas (antwoord: nee, maar in Austn wordt het min of meer gedoogd). Ted zei dat hij geen idee had, maar dat hij ook al bekende walmen had geroken. Ted vond het maar ‘weird’.

Vettel corrigeerde de journo vervolgens. Het was niet ‘weird’, maar ‘weed’. In de cockpit had Seb het plantaardige geneesmiddel duidelijk geroken in bocht één en in bocht elf. Een goede Nase heeft de Heppenheimer dus wel en een goed referentiekader kennelijk ook. Ted waarschuwde Vettel nog dat hij even moest oppassen dat hij niet ontboden werd door de dopingcontroleurs. Of VET inmiddels weer agressief genoeg is voor de kwali zien we vanavond om 22:00 uur. Even wat oogdruppels druppelen en goaaaaan.