Hamilton hekelt controversiële woorden Ecclestone

Lewis Hamilton hekelt de woorden waarmee voormalig F1 eindbaas Bernie Ecclestone zichzelf in heet water heeft gebracht.

Mocht Bernie Ecclestone plannen hebben gehad volgend weekend de race in Oostenrijk te bezoeken, dan kunnen die definitief in de ijskast. De voormalig teambaas, FOCA voorzitter en F1 eindbaas wordt momenteel namelijk harder gecancelled dan Johan Derksen. Dat alles heeft hij zichzelf op de hals gehaald, door een controversiële uitspraak te doen bij CNN. De voormalige kleine grote man van de F1 is sowieso niet vies van een boude uitspraak hier en daar. Dit keer heeft hij zich echter vergallopeerd, door een racistische uitspraak te doen.

De aanstaand vader, die als teambaas van Brabham in 1986 de eerste zwarte man ooit (Willy Theodore Ribbs) een officiële F1 test gaf, begon het interview nog door steun uit te spreken voor Hamilton:

This last campaign he [Hamilton] is doing for Black people is wonderful. He’s doing a great job and it’s people like that — easily recognisable — that people listen to.

Daarna ging de oude Bern echter zoals altijd voor de ‘nuance’. Hij zegt bijvoorbeeld dat de moderne beeldenstorm stom is. En waar het gaat om Hamiltons voorstel om een commissie op te richten die diversiteit in de F1 bevordert, heeft hij zijn twijfels:

I don’t think it’s going to do anything bad or good for Formula One. It’ll just make people think which is more important. I think that’s the same for everybody. People ought to think a little bit and think: ‘Well, what the hell. Somebody’s not the same as White people and Black people should think the same about White people’.

Het is een beetje een lastig te ontleden statement. Het lijkt alsof Bernie het punt probeert te maken dat het benadrukken van diversiteit volgens hem ook bijdraagt aan verdeeldheid in plaats van dat het verdeeldheid oplost. Vervolgens gaat de 89-jarige echter volledig de mist in met een objectief racistische uitspraak door verschil te maken in het racisme-niveau van zwarte en witte mensen. Dit louter op basis van ‘eigen ervaring’:

Je begrijpt dat vervolgens iedereen uit de F1 wereld en daar buiten over elkaar heen valt om Bernie te cancellen. Niet in de laatste plaats Liberty Media, de nieuwe rechtenhouder van de F1. De Amerikaanse toko benadrukt dat Ecclestone sinds 2017 helemaal niets meer te maken heeft met de leiding van de sport. Daar bovenop meldt men dat Ecclestone’s eretitel als voorzitter emeritus begin dit jaar verlopen is. Vervolgens meldt men dat als Ecclestone die titel nog wel zou hebben, ze ‘m nu alsnog zouden afpakken.

Inmiddels is ook de reactie die Lewis Hamilton op Instagram plaatste op de officiële website neergezet. Hamilton is teleurgesteld:

Damn, I just don’t even know where to start on this one. So sad and disappointing to read these comments. Bernie is out of the sport and a different generation but this is exactly what is wrong – ignorant and uneducated comments which show us how far we as a society need to go before real equality can happen.

It makes complete sense to me now that nothing was said or done to make our sport more diverse or to address the racial abuse I received throughout my career. If someone who had run the sport for decades has such a lack of understanding of the deep routed [sic] issues we as black people deal with every day, how can we expect all the people who work under him to understand. It starts at the top.

Now the time has come for change. I will not stop pushing to create an inclusive future for our sport with equal opportunity for all. To create a world that provides equal opportunity for minorities. I will continue to use my voice to represent those that don’t have one, and to speak for those who are underrepresented to provide an opportunity to have a chance in our sport.

Lewis Hamilton