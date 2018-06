‘Hamilton houdt de stoelendans tegen’

Het 'silly season' is al in volle gang, maar er mag wel een beetje vaart achter, aldus de man van Ginger Spice.

Het Formule 1-seizoen van 2018 is lekker op gang. De strijd om de titel is spannend en we hebben maar liefst 13 (!) races te gaan. Je zou dus denken dat iedereen volop bezig is met het concentreren op dit seizoen, maar niets is minder waar. De stoelendans voor het komende jaar is weer op volle gang. Althans, als we de geruchten mogen geloven. Volgens Christian Horner mag de stoelendans wat meer in gang gezet worden. Volgens de Brit ligt dat allemaal aan Lewis Hamilton. Volgens Horner is de keuze van Hamilton ook bepalend voor de toekomst van glimlachkoning Daniel Ricciardo.

Vanmiddag werden Toto Wolff en Christian Horner gelijktijdig geïnterviewd. Tijdens dat interview werd er gevraagd naar de toekomst van Carlos Sainz. De Red Bull protégé rijdt op dit moment voor Renault, maar op het moment dat Ricciardo de keuze maakt om voor een ander team te gaan rijden, is het de bedoeling dat Sainz weer terug komt naar Red Bull.

I think the whole driver market is waiting for Toto’s driver to kick that off. I’m hoping at Silverstone you’re going to finally get your finger out and sign a contract. He’s worth every penny! As soon as Toto signs his contract, or two contracts, that then will cascade, and Carlos Sainz will be a mechanism within that. It’s all down to Toto, really.

Ja, lekker makkelijk. Er wordt gevraagd wanneer ze gebruik gaan maken van de diensten van Carlos Sainz, legt Horner de verantwoordelijkheid bij Toto Wolff neer. Gelukkig wordt er nog doorgevraagd. Horner geeft toe dat hij liever de vraag ontwijkt, dan beantwoord. Volgens Horner ligt het er vooral aan of ze hem nodig hebben. Mocht dat het geval zijn, zullen ze met Carlos in gesprek gaan. Die kans acht hij echter vrij klein, hij verwacht voor de zomerstop dat Ricciardo bijtekent. Daarbij heeft Renault ook aangegeven Sainz te willen behouden. (via: Autosport)