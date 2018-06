LOL: Renault onthult nieuwe motor na Red Bull-breuk

Probeer niet te lachen.

Het had de lijm tussen het langzaam uiteenbrokkelende huwelijk tussen Renault en Red Bull kunnen zijn, deze MGU-K. De Franse equipe onthult de langverwachte krachtbron jammer genoeg op het verkeerde moment. Althans, wellicht dat Renault-teambaas Cyril Abiteboul zijn kans rustig heeft afgewacht, want de vernieuwde MGU-K waarop het fabrieksteam en haar klanten al ruim twee jaar wachten, is na de scheiding met Red Bull plotseling gereed voor gebruik.

Deze uiterst hilarische onthulling heeft Autosport recentelijk door te tanden van de Fransoos te horen gekregen. Een gesprek met Abiteboul kunnen we altijd op dubbele wijze lezen, en ook ditmaal kiezen we ervoor zijn woorden onder de loep te leggen. Luister en huiver.

Abiteboul kondigt in het gesprek aan dat Renault de MGU-K eindelijk af heeft, en dat Renault de nieuwe spec dit weekend al kan leveren aan een ieder die daarop zit te wachten. Abiteboul vertelt direct daarna echter heel politiek correct dat ‘niet iedereen’ de geüpgrade generator van kinetische energie in Oostenrijk op de auto wil monteren.

“It’s available for all the cars that want it. It happens that not all teams have elected to go to the new spec. It’s one that we’ve been long awaiting, but it’s a bit of a problem that some teams have elected not to use it, which means that they will continue to use the MGU-K of a previous technical definition, with a higher reliability risk. But that’s our philosophy, to accept the teams’ choice, having all the information.”