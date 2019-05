Het verhaal van de Pontiac Mera

De geboorte van de originele Fierrari.

Bijna iedere liefhebber is bekend met de Pontiac Fiero. Dat heeft niet per se te maken met de (aanzienlijke) kwaliteiten van die auto zelf, maar vooral met het feit dat de Fiero legendarisch is als basis waarop ‘posers’ neppe Ferrari’s of Lamborghini’s creëren. Aan de ene kant is elke Fierrari of Fierborghini een mooie herinnering aan de creativiteit die mensen etaleren om hun dromen (bijna) waar te maken. Aan de andere kant vormen de auto’s ook een erg makkelijk doelwit om te ridiculiseren, of af te doen als staalgeworden exponent van de ‘wel willen, maar niet kunnen’-mentaliteit. Beslis zelf waar jij valt in het spectrum tussen deze twee sentimenten.

Wat sommigen misschien niet weten, is dat niet alle Fierrari’s kitcars betreffen die door hobbyisten zijn omgebouwd. Ooit kon je als klant namelijk gewoon naar de Pontiac-dealer stappen en daar een kant-en-klare Mera bestellen. We stipten deze auto eerder al eens aan in onze Fiero-special, maar er valt nog wel wat meer te vertellen over de Mera.

De Mera is het geesteskind van Bob Bracy van Corporate Concepts in Capac, Michigan. Bij het zien van de Fiero wist Bob meteen: dit is een goede basis om iets op te gaan bouwen. De keuze viel uiteindelijk om het design te ‘inspireren’ op dat van de Ferrari 308, die destijds (we spreken jaren ’80) populair was dankzij de TV-serie Magnum PI. Grappig dus: het idee voor de Mera werd niet geboren met als startpunt om een nep-308 te bouwen, de 308 was gewoon ‘toevallig’ de beste kandidaat om te immiteren op dat moment.

Na twee jaar lang hard werken was de Mera in 1987 klaar. General Motors stelde zich een beetje ambivalent op met betrekking tot de auto. Officieel werd ‘ie niet opgenomen in het gamma van Pontiac, maar klanten konden ‘m wel gewoon bestellen als ‘dealer option’ bij de Pontiac dealer, inclusief een garantie van zes jaar of 60.000 mijl. Dit was tevens de enige manier om een Mera te bemachtigen, want officiële losse ombouwkits zijn nooit verkocht. Wel zijn zo’n beetje alle kits van andere partijen die later op de markt verschenen gebaseerd op de Mera, in plaats van op de echte 308.

In het eerste jaar van productie was de Mera gebaseerd op de Fiero GT. De originele wielen van die auto werden er ook onder gemonteerd, zij het gespoten in carrosseriekleur. Het was per slot van rekening de jaren ’80. In het tweede productiejaar vormde de Fiero Formula de basis. Het was nu ook een optie om wielen te laten monteren van Cromadora uit Italië, die een klein beetje lijken op de wielen van de Ferrari 308. Goedkoop was de auto niet: voor de prijs van een Mera had je ook een ‘Vette, wat dan eigenlijk weer de echte Amerikaanse Ferrari is, soort van.

Enfin, dit wordt ingewikkeld, dus misschien is het maar goed dat er vrij snel een einde kwam aan de Mera-shenanigans van Pontiac. Ondanks dat er nog niet heel veel exemplaren bestonden, had Ferrari namelijk rap in de smiezen wat er speelde in Amerika. Cazzo! Het Italiaanse bedrijf kroop in de juridische pen en dwong af dat er een einde kwam aan het Mera-feestje. Een oud persbericht is stille getuige van deze trieste gebeurtenis:

Nog voordat de dreigende rechtszaak zou dienen werd door beide partijen een overeenkomst gesloten. Reeds bestelde Mera’s werden nog aan klanten afgeleverd, maar er mochten geen nieuwe exemplaren meer verkocht worden. En ook aan ombouwkits of conversies op tweedehands Fiero’s zou Corporate Concepts zich niet wagen. In een brief bevestigt Bracy het slechte nieuws aan een dealer in Florida. Interessant is de passage over de toekomstige waarde van de Mera als ‘future classic’ vanwege diens zeldzaamheid. Niet helemaal waar geworden voor de Mera, maar wel voor sommige andere auto’s.

Al met al werden er uiteindelijk maar 247 Mera’s gebouwd, waarvan 88 units in 1987 (op basis van de Fiero GT) en 159 in 1988 (op basis van de Fiero Formula). Ik zou er stiekem best een willen hebben. Wat gij?