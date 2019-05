Special: Renault Laguna II

Als je niet meer van je fouten kan leren.

Het is tegenwoordig moeilijk voor te stellen, maar nog niet zo heel lang geleden was een D-segmenter de standaard leaseauto voor elke vertegenwoordiger, manager of persoon die een combinatie van die twee functies uitvoerde. In de jaren ’90 hadden alle merken een aanbieding hadden in dit specifieke segment, dat tegenwoordig met uitsterven bedreigt lijkt te worden.

Van dat laatste was in de nineties no geen sprake. Dit was bijvoorbeeld goed te zien in het BTCC, een van de gaafste toerwagenklasses ooit. In het Verenigd Koninkrijk was de (voornamelijk zakelijke) markt zo groot, dat veel merken het nodig achtten mee te moeten doen in deze raceklasse: Audi, Ford, Volvo, Honda, Nissan, op Volkswagen na deed eigenlijk elk merk mee, eigenlijk. Ook de Renault Laguna verscheen aan de start van deze raceklasse.

Het gold voor meerdere modellen in het BTCC, maar eigenlijk had de Laguna daar niets te zoeken. De eerste generatie Laguna was niet een heel bijzondere auto. Gewoon een keurige berline zoals er wel meer waren in die tijd. De auto was nog een overblijfsel uit de tijd dat Renault vrij behoudend te werk ging. Normaliter levert dat niet echt aansprekende resultaten op. Gelukkig was er een renaissance op komst.

Onder leiding van Patrick LeQuement konden wij Europeanen de Renault Twingo verwelkomen, een meesterlijk ontworpen kleintje. Renault was het publiek al lekker aan het maken met de meest heftige, inspirerende en choquerende concept cars. De Initiale Concept (afbeelding boven en onder) was de voorbode voor de Laguna. Nu weet ieder kind: een concept car komt bijna nooit ongewijzigd op de markt. Echter, Renault toonde zeer veel lef. Niet dat de concepts linea recta over werden geplaatst naar de showroom, maar de auto’s waren moderner, gewaagder en vooruitstrevender dan ooit.

De eerste auto die de nieuwe stijl van Renault moest gaan inluiden was de Renault Laguna II. LeQuement krijg zo’n beetje carte blanche van Renault. Het doel was dat de Laguna II de grijze massa kon ontstijgen zonder dat het design de beoogde doelgroep zou afschrikken. Het moest eigenlijk de tegenhanger van de Volkswagen Passat zijn. Die auto was dusdanig populair, dat Opel (Vectra C) en Ford (Mondeo) veel inspiratie bij die auto opgedaan hadden. Het resultaat was drie middenklassers die er min of meer hetzelfde eruitzagen.

Dat kon onmogelijk gezegd worden van de Renault Laguna II. De auto leek namelijk op geen van zijn concurrenten en het was absoluut een Renault in hart en nieren. Aan de voorkant waren de grote en platte koplampen zeer karakteristiek. Tussen de koplampen, boven de grille, prijkte een grijs sierstuk. Het zorgde ervoor dat je de Laguna direct kon herkennen. Aan de achterkant vielen bij de Laguna Berline de brede schouders op. De daklijn liep iets naar binnen, wat de auto een breedgeschouderde uitstraling gaf.



Heel snel na de Lagune Berline werd de Laguna Gran Tour onthuld. Van de eerste Renault Laguna was er ook en stationwagon (de Laguna Break), maar die auto was een aanfluiting qua design. Om kosten te besparen was dit eigenlijk een Berline waar het stationwagon gedeelte ‘opgeplakt’ was. Dat kon je zien aan de deuren: die waren identiek aan die van de vijfdeurs variant.

De Laguna Grand Tour moest geen pakezel worden, maar een modieuze en stijlvolle stationwagon. Dat betekende een fraai aflopende daklijn, wat op zijn beurt weer inhield dat de ruimte binnenin niet overbemeten was. Sterker nog, qua concept en ruimte waren beide auto’s zeer aan elkaar gewaagd. De bagageruimte van de Grand Tour was ietsje groter (475 liter ipv 430 liter), ook met de banken naar beneden (1.510 tegen 1.340 liter). Een beetje hetzelfde zien we tegenwoordig bij de Panamera en de Sport Turismo variant daarvan.

De Laguna was leverbaar met een keur aan motoren. Instappen deed je met de 1.6 (110 pk) die te licht was voor de auto. De 1.8 (123 pk) was al iets beter. Op papier was de 2.0 IDE (140 pk) de beste keuze qua prestaties en verbruik. De motor was voorzien van directe brandstofinjectie, wat destijds nog niet veel voorkwam. De sterkste benzinemotor was een 3.0 (eigenlijk een 2.9) V6 met 210 pk (bij 6.000 toeren) en 285 Nm bij 3.750 toeren. Deze was altijd gekoppeld aan een vijftraps automaat. Mede daardoor lijkt de 0-100 km/u sprint tijd van 8,3 seconden wat tegen te vallen. Met de topsnelheid van 230 km/u was weinig mis.

Zoals bij wel meer Franse auto’s moet je de benzinemotoren eigenlijk direct overslaan en opteren voor een diesel. Het is toch een discipline waar Franse autobouwers in uitblinken: zelfonbranders met manieren ontwikkelen. Rond deze periode liep met name de Duitse concurrentie behoorlijk achter: verfijning, geluidsproductie en een soepele loop waren ver te zoeken bij TDI (VW), DTI (Opel) en TDdi (Ford) motoren. De instapdiesel was een 1.9 dCi met naar keuze 100 of 120 pk. De 2.2 dCi zestienkleps diesel was zelfs goed voor 150 pk.

Dat was een enorm vermogen voor een diesel in deze klasse in die tijd. Op enkele premium Duitsers na, had Renault de sterkste dieselmotor in zijn klasse. Je kon kiezen tussen een vijftraps automaat of een handgeschakelde zesbak. Met die laatste kon je in tien seconden naar de 100 km/u snellen en een topsnelheid bereiken van 212 km/u. Maar daar kocht je deze auto niet voor. Nee, het waren die 320 Newtonmeters die al bij 1.750 toeren klaar stonden.

Je zou denken dat Renault het bij vooruitstrevende dieselmotoren en styling zou houden, maar niets was minder waar. Ook op het gebied van de veiligheid stelde Renault zeer hoge eisen. De EuroNCAP had net zijn intrede gedaan en het doel voor Renault was om vanaf dat moment zo hoog mogelijk te scoren. De maximale score van vijf sterren werd toen eigenlijk nog nooit behaald. Zelfs mobiele snoezelproducten als de Saab 9-5 en Volvo S80 bleven steken op vier sterren, waarvan men toen aannam dat dat een zeer verdienstelijke score was. De Renault Laguna scoorde als eerste auto ooit de maximale score van vijf sterren, in juni 2001.

Maar daar liet Renault het niet bij zitten. Nee, de Laguna moest op meerdere vlakken vooruitstrevend zijn. Dus werd er gekozen voor een vrij gecompliceerd elektrisch systeem. De auto openen en starten deed je niet met een sleutel, maar met een kaart: de Carte Renault. Deze kreeg je standaard op elke Renault Laguna, of je nu een Expression, Authentique, Privilege, Dynamique of Initiale had. Mocht er een elektrische storing optreden, dan kon je overigens alsnog de auto in. In de kaart zat nog altijd een fysieke sleutel verstopt. Je hoefde alleen maar het plastic kapje bij de deurgreep te verwijderen et voilà: je was binnen.

Helaas maakte je daar vaker dan je lief was gebruik van. Normaliter laten we in de specials de betrouwbaarheid van de auto’s over aan de aankoopadviezen. Maar de chronische onbetrouwbaarheid van de Laguna is gewoon legendarisch. Het rare is, is dat de Laguna in samenwerking met Nissan is ontwikkeld. De laatste generatie Primera werd namelijk op hetzelfde platform gebouwd. Het mocht niet baten: de Laguna was zo onbetrouwbaar dat ‘ie een Lancia of Alfa uit die periode er uit laat zien als een wonder der degelijkheid.

Werkelijk alles wat maar kapot kon gaan aan deze auto, ging ook kapot. De Laguna was verkrijgbaar met een enorme hoeveelheid elektrische gadgets. Deze hadden één ding gemeen: het ging kapot en gaf storingen. Dat werd nog eens ‘verergerd’ door het feit dat de Laguna een gigantisch succes was. In de folder was de auto veel geavanceerder dan de concurrentie, zelfs de premium autobouwers liepen achter. Achteraf gezien best logisch: de techniek moest nog eventjes verfijnd en uitgekristalliseerd worden. Ook motorisch was niet alles koek en ei. De 2.0 IDE bleek zo betrouwbaar als een VVD’er als penningmeester. De 2.0 IDE werd daarom vervangen door een 2.0 met indirecte injectie (135 pk) en een 2.0 met turbo (165 pk).

Overigens zijn niet alle Renault Laguna’s zo slecht. Renault leerde snel van zijn fouten en voerde, in samenwerking met alliantiepartner Nissan, diverse verbeteringen door. Al de eerste generatie pre-facelift modellen werden zo aanzienlijk betrouwbaarder gemaakt. De facelift kon in 2005 niet snel genoeg komen Het front werd ingrijpend vernieuwd, om zo een familiegezicht te creëren dat in de pas liep met auto’s als de Megane II en Clio II.

De techniek werd ook aanzienlijk verbeterd. De elektronica was veel minder storingsgevoelig. Mede daardoor durfde Renault het aan om een elektronische handrem standaard mee te leveren op de Laguna II Phase II. Tevens was het navigatiesysteem en de bediening ervan ernstig verbeterd. De Renault Card was nu handsfree (je kon hem gewoon in je zak houden) en het Carminat navigatiesysteem had zelfs spraakherkenning. Leuk weetje: de gefacelift Renault Laguna maakte zijn werelddebuut op de AutoRai in 2005.

Een gedeelte van de motoren bleef gelijk: de viercilinder benzinemotoren werden nauwelijks gewijzigd. Wel kreeg de 2.0 Turbo een kleine vermogensboost naar 170 pk. De V6 bleef onveranderd. De eerste paar maanden bleven de dieselmotoren ook gelijk, maar ze werden vrij snel na de introductie van de facelift alsnog gewijzigd. Opmerkelijk, want meestal gebruikt een automerk juist de facelift om dat soort verbeteringen door te voeren.

Aan het einde van 2005 kwam er een nieuwe 2.0 dCi, in eerste instantie met 150 pk als vervanging voor de 2.2 dCi. Een jaar later kwam er weer een nieuwe variant bij, met maar liefst 175 pk (bij 3.750 toeren) en 360 Nm (bij 1.750 toeren). Deze motor was destijds de sterkste 2-liter dieselmotor. Geen andere motor op satansap met die cilinderinhoud had zo’n hoog specifiek vermogen. De dCi 175 was alleen leverbaar de ‘GT’-uitvoering, die eveneens gloednieuw was.

De GT was daarnaast leverbaar met een nieuwe benzinemotor, een 2.0 Turbo. Deze was voor de gelegenheid een stuk krachtiger dan de bestaande 2.0T. In de Laguna GT leverde dit blok 205 pk (bij 5.000 toeren) en 300 Nm (bij 3.750 toeren). Daarmee was de motor niet zo giftig als in de Megane Renault Sport, maar je was er uitstekend mee bediend. De verplichte stoplichtsprint duurde net iets langer dan zeven seconden en op de Autoroute kon je 235 km/u aantikken.

Het heeft dus eventjes moeten duren voordat Renault de ideale Laguna ging bouwen. Qua betrouwbaarheid en rij-eigenschappen staat de Laguna GT eenzaam bovenaan. Natuurlijk was het niet de meest sportieve auto, maar het gevonden compromis was typisch Frans. Dat wil zeggen dat alles heel soepel gaat, zonder dat het zompig word. Het comfort was, ook bij de GT, uit de kunst. Dat wilde niet zeggen dat je er niet lekker mee kon sturen. Natuurlijk, voor B-weggetjes moest je een vlotte Clio of Megane hebben, maar de Laguna GT was strakker dan menig concurrent, zonder te hard of stoterig te zijn.

Maar het maakte allemaal niks meer uit. Het kwaad was geschied. De Renault Laguna was een extreem onbetrouwbare auto in de ogen van velen. De auto verkocht aanvankelijk veel te goed en Renault had te weinig aandacht besteed aan het verfijnen van de techniek. Eigenlijk kwam de Laguna een jaartje te vroeg op de markt. De auto miste overduidelijk de laatste vijf tot tien procent van de ontwikkeling. Hierdoor kampte de auto met een matig imago. Dat is eeuwig zonde, want zet ‘betrouwbaarheid’ even aan de kant en de Laguna had een paar serieuze troeven achter de hand.

Het feit is dat de Laguna dusdanig verbeterd werd in zijn loopbaan dat een later exemplaar een wereld van verschil is met de eerste series. Doch de verkopen zakten in naarmate de betrouwbaarheidsonderzoeken werden gepubliceerd. De Laguna bungelde bijna bij elk onderzoek onderaan met schrikbarende cijfers. Volgens sommige publicaties kreeg maar liefst veertien procent van alle Laguna eigenaren te maken mechanische malheur onderweg.

Dit zag je terug in de bizarre verkoopcijfers. In het eerste jaar werden er namelijk meer dan 226.000 verkocht in Europa. Een jaar later, in 2002, waren dat er liefst meer dan 247.000! Daarna zakten de verkopen als de spreekwoordelijke plumpudding in naar 182.000 (2003), 137.000 (2004), 110.000 (2005) en 76.000 (2006) en 70.000 (2007). De Renault Laguna III die hem opvolgde was nóg betrouwbaarder. Dat ding was zo storingsvrij dat een Lexus-ingenieur er nog van onder de indruk zou raken. Het maakte niet uit, het leed was al geschied. De Laguna naam was dusdanig besmeurd geraakt dat de naam in 2016 werd vervangen door Talisman.

De Renault Laguna II affakelen tot de ventieldoppen is dus zeer verleidelijk en tevens erg eenvoudig. Het is makkelijk scoren. De auto is er mede verantwoordelijk voor dat veel mensen met een grote boog om Franse auto’s heen lopen. Het is een imagedeuk die zelfs een ras-optimistische francofiel niet kan wegpoetsen. Zelfs Cyril Abiteboul zou stamelend zeggen: “Zis wasn’t our finest moment, non!”

Zonde, want er was veel goed tot briljant. De Laguna II verschafte ‘de gewone man’ namelijk van gadgets die je voorheen alleen zag als opties voor peperdure premium toplimo’s. Wat te denken van een fullmap navigatiesysteem, keyless entry, xenon, regensensor of 17” lichtmetalen velgen? Dat was nog niet gemeengoed in die klasse. Tel daarbij op dat de Laguna II voorzien was van fraaie lijnen, een rijke standaarduitrusting en zeer hoge mate van actieve en passieve veiligheid.

Ook de puike diesels en het uitgekiende onderstel droegen bij aan de feestvreugde. Als laatste moeten we ook niet vergeten dat de Laguna absoluut niet duur was. Instappen deed je voor 23 mille en de prijs liep op tot 40 mille als je koos voor de V6 met automaat in Initiale uitvoering. Als de Laguna II betrouwbaar was geweest, had de rest van de concurrentie waarschijnlijk geen schijn van kans gehad.