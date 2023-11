Help deze man van zijn toffe Audi S4 met V8 af!

Voor een zeer schappelijk bedrag kun je in een heel erg toffe Audi S4 rijden.

Nu de verkiezingsuitslag bekend is, lijkt het erop dat autorijden weer ietsje betaalbaarder gaat worden. Dat is namelijk precies wat de BBB, NSC én PVV wensen. Toegeven, die drie winnaars hebben de VVD nodig, maar die hebben een uitermate flexibele ruggengraat als het om dit soort onderwerpen gaat.

Het betekent dat we dus ook kunnen kijken naar auto’s die een slokje meer verbruiken. Die worden dan ineens een stuk interessanter als de kosten naar beneden gaan. Een auto als de Audi S4!

Dat zijn geweldig onderschatte auto’s die je nu voor een habbekrats kunt oppikken. We wisten dat ze betaalbaar waren, maar niet dat ze zó spotgoedkoop zijn.

Toffe Audi S4 in de goede kleur

Het exemplaar dat je op de afbeeldingen ziet, is het het goedkoopste exemplaar van Marktplaats en dus hoogstwaarschijnlijk van Nederland. Het is namelijk een S4 van de zogenaamde 8E-generatie op het B6-chassis. In dit geval is de uitvoering helemaal correct: Nogaroblauw met een sport interieur met zwart leer en Nogaroblauw alcantara.

Een van de zwakke punten van deze auto was de distributieketting, die voor de lol ook nog aan de ‘verkeerde’ kant zit. in dit geval is de ketting vervangen door eentje van een RS4.

De kilometerstand is niet laag met 242.542 km op de klok. Aan de andere kant is de kilometerstand kloppend volgens de NAP. En kom op, we hebben het over een bijna 21 jaar oude auto. Natuurlijk zijn er kilometers meegereden in die tijd. En met 242.545 km is het dus iets meer dan 10k per jaar, niet zo heel erg veel dus.

Smakelijke upgrades: njam!

Verder is de auto voorzien van een paar smakelijke upgrades die de auto helemaal afmaken. Er is een klepsysteem zodat je de V8 eventjes beter kunt horen. De standaarddempers zijn vervangen door Bilstein-items en tenslotte is daar een setje originele BBS-wielen. Leuk weetje: origineel af-fabriek kon je de BBS CO-velg bestellen op de Audi S4, dit zijn de CH-R velgen die flowformed zijn in plaats van gegoten. Ze lijken op de originele wielen, maar zijn dus eigenlijk ietsje beter.

De auto heeft wel een lelijke schadeplek linksachter en voor het mooie moet je even de bestuurdersstoel opknappen, want er mist een lapje alcantara. Maar hey, dat zijn geen onoverkomelijke dingen en de technische basis lijkt verregaand goed te zijn. Houd sowieso een bedragje achter de hand voor onvoorzien onderhoud, waarbij dit soort auto’s nooit teleurstellen.

Maar hey, dan rijd je wel in een Nogaroblauwe Audi stationwagon rond met een 4.2 liter V8 en kekke wielen voor slechts 6.500 euro.Ja, 6.500 euro is deze toffe Audi S4 voor jou! Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken.