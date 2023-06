Deze pareltjes van Porsche gaan onder de virtuele hamer

Collecting Cars veilt in één keer meer dan 70 Porsches. We zetten de highlights op een rijtje.

Mocht je het gemist hebben (niet iedereen onthoudt verjaardagen even goed): Porsche blaast 75 kaarsjes uit dit jaar. Dit vierden ze onder andere met de onthulling van de Porsche Mission X vorige week, een voorbode voor de nieuwe hypercar. En ze hebben een nieuw logo, niet te vergeten.

Collecting Cars heeft nu ook speciale aandacht voor Porsche, want zij veilen in één klap meer dan 70 Porsches. Zoals gewoonlijk worden deze auto’s online geveild, over een periode van zeven dagen. De Porsche Sale is zondag van start gegaan, dus de biedingen zijn al in volle gang. Omdat 71 auto’s een beetje veel zijn om in één artikel te behandelen, nemen we een aantal van de gaafste exemplaren met jullie door.

We beginnen met de originele 911 Turbo, en niet zomaar eentje. Deze 930 is uitgevoerd in Guards Red, met een rode velgen én een rood interieur. Bovendien is deze auto af fabriek voorzien van het Performance Package, met een speciale turbo, oliekoeler, luchtinlaten en uitlaten. Wie deze auto zo samengesteld heeft? Pink Floyd-producer James Guthrie.

RS staat tegenwoordig voor enorme spoilers en luchtinlaten, maar in 1994 was dat nog anders. De 964 Carrera RS moet het niet hebben van heftige aerodynamica, maar vooral van gewichtsbesparing en een aangepast onderstel. Dit rode exemplaar (wederom Guards Red) heeft nog maar 27.300 kilometer op de teller staan.

De 993 Turbo was de eerste Turbo met vierwielaandrijving, oftewel: de eerste Turbo die je niet probeerde dood te maken. Als er één kleur is die de 993 goed staat dan is het wel Arena Red, wat we op dit exemplaar zien. Dat begreep Porsche zelf ook, want dit was destijds de introductiekleur voor de 993 Turbo.

Deze 911 is ingetogen uitgevoerd (@Wouter valt meer op), maar hier staat natuurlijk iets heel bijzonders. De topversie van de 996, met 462 pk op de achterwielen. Wat dit exemplaar extra bijzonder maakt is de kilometerstand. Met omgerekend 7.131 km op de klok is de GT2 nog fabrieksnieuw.

De meest epische Porsche van de laatste 20 jaar blijft toch de Carrera GT. Dit is een absolute droomwagen, helemaal in de kleur Fayence Yellow. Zoals je misschien kunt zien aan de omgeving staat deze auto niet in Europa, maar in het Midden-Oosten. Koeweit om precies te zijn.

Een van de meest gewilde uitvoeringen van de 997 is de Sport Classic. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er maar 250 van gebouwd zijn. Los van de waarde blijft het ook gewoon een hele gave uitvoering, met de ducktail en de Fuchs-velgen.

De Boxster Spyder is een Boxster, maar dan lichter, sportiever en exclusiever. Wat wil je nog meer? Dit specifiek exemplaar heeft nog maar zo’n 11.400 km afgelegd. Wat vooral geinig is: een aantal van deze kilometers zijn gemaakt door niemand minder dan The Stig. Hij deed in deze auto een ‘Power Lap’ op het fameuze Top Gear-circuit.

De veiling bestaat voor het merendeel uit Britse auto’s, maar er zitten ook twee Nederlandse auto’s bij. Een daarvan is deze bijzondere 997 Turbo Cabrio, uitgevoerd in wit met witte velgen en witte accenten in het interieur. Geen dertien-in-een-dozijn samenstelling dus.

Naast de 997 Sport Classic wordt er ook nog een nieuwe Sport Classic geveild. Die is op dit moment natuurlijk helemaal hot bij Porsche-liefhebbers c.q. verzamelaars. De auto is uiteraard nog gloednieuw, met 400 km op de teller.

Dit was slechts een kleine greep uit de Porsche Sale van Collecting Cars. Het hele aanbod kun je op hun website bekijken. De veilingen lopen nog tot aanstaande zondag. Laat in de reacties vooral even weten welke jullie favoriet is!

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!