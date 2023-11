‘Hamilton kan titel Verstappen 2021 aanvechten als Massa wint’

Hamilton kan de titel van Verstappen aanvechten als die hele cricusshow met Massa goed gaat uitpakken. Dat denkt Timo O’Glock.

Het leuke van Formule 1 is altijd de soaps eromheen. Het silly season is verrassend kalm dit seizoen. De meeste coureurs liggen al voor langere tijd vast, namelijk. Maar op de achtergrond speelt er heel erg veel meer. De sport wordt grotere dan ooit, maar krijgt ineens te maken met één dominante rijder en team dat alles wint. Iets dat in de VS op veel kritiek komt te staan.

En dan is er nog de kwestie Felipe Massa. De Braziliaanse coureur heeft er een zeer succesvolle carrière op zitten. In 2008 greep hij NET naast de wereldtitel, omdat de naar grip zoekende Timo Glock op het laatste moment ingehaald werd door Lewis Hamilton, waardoor de Brit zijn eerste titel binnenhaalde.

GP Singapore 2008

Felipe Massa is dat op dit moment aan het aanvechten. Dat heeft te maken met de GP van Singapore 2008, waar Nelsinho Piquet Jr. zijn Renault R29 in de muur parkeerde. Zo kon de toevallig zojuist gestopte Fernando Alonso de race winnen. Pure manipulatie, natuurlijk. We dachten allemaal dat dit pas in 2010 bekend werd, maar Bernie Ecclestone (108) gaf in een interview aan er al in dat seizoen van op de hoogte te zijn. Die bevestiging van de Britse rokkenjager is de reden dat Massa het gaat aanvechten.

Volgens Timo Glock kan dit een precedent scheppen door de beerput open te trekken. Dat zegt hij tegen PlanetF1. Want stel dat Massa zijn zin krijgt, dan moet men de uitkomst van de GP van Singapore 2008 schrappen. Dat was een race waarbij Hamilton aanzienlijk meer punten (6) scoorde dan Massa (0).

Ik weet niet 100% zeker of het de juiste manier is om het te doen. Ik was verrast toen ik ervan hoorde, om na zo’n lange tijd nog naar de rechtbank ermee te gaan. Ik weet niet of het voor hem (Felipe, red) goed gaat uitpakken. Ik bedoel, hij weet wat hij doet. Hij kent de feiten, ik ken op enkele details na de feiten niet. Dus we gaan het zien. Maar als hij doorzet en zelfs kan winnen, kunnen we een andere rechtszaak verwachten tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Tim O’Glock, reist onder die naam door Brazilië.

Zal Hamilton de titel aanvechten?

Nu heeft Lewis Hamilton daar officieel nog niets over gezegd, maar als Felipe de rechtszaak wint en dat hij de titel krijgt (dat laatste is wel erg vergezocht), dan zou Hamilton natuurlijk een titel moeten afstaan. Als het precedent geschept is dat je beslissingen in de sport kunt aanvechten, zal Hamilton natuurlijk de GP van Abu Dhabi 2021 aanvechten. Je weet wel, die race waarbij Michael Masi gewoon volgens de regels heeft gehandeld, daar de wedstrijdleiding het gewoon naar eigen inzicht mocht oplossen. En waardoor Max Verstappen zijn eerste titel won.

Reken er overigens niet op. Dat is ook wat Timo Glock zegt. Anders gaan andere coureurs ook zoeken naar haarscheurtjes in een kampioenschap die ze nét hebben verloren. Onze inschatting: de zoon van Felipe Massa zal binnenkort wel willen studeren, dus wellicht dat ie zo een schadevergoeding kan krijgen.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Gaat Felipe Massa gelijk krijgen? Gaat de titel dan ook naar Massa? En wat gaat Hamilton doen? Meningen zijn belangrijker dan feiten, dus laat het weten in de comments!